Морози будуть неабиякі: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця тижня вразить своєю зимовою пишністю і спочатку на більшість областей впадуть снігопади, а потім стовпчики термометрів швидко поповзуть вниз. До кінця тижня майже всі області накриє морозами нижче -10 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, хвиля похолодання зайде в Україну в п'ятницю, 15 січня. Температура повітря у західних та північних областях знизиться вночі до -13 -10 градусів, вдень від -12 до -8 градусів. На сході та в центрі вночі до -8 градусів, вдень від -6 до -4 градусів. На півдні вночі до -4 градусів, вдень близько -2 градусів. Практично у всіх областях буде йти сніг.

У Києві 15 січня сніжитиме, вночі до -13 градусів, вдень близько -11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 15 січня

У суботу, 16 січня, сніг буде літати в центральній частині країни та на сході, в інших регіонах буде сухо. Температура повітря на заході та півночі вночі знизиться до -18 -16 градусів, вдень -13 -11 градусів. У центрі та на сході вночі від -13 до -10 градусів, вдень -9 -13 градусів. На півдні вночі до -11 градусів, вдень -9 -7 градусів, у Криму -5 -3 градуси.

У Києві 16 січня нічна температура становитиме -18 -16 градусів, вдень -15 -13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 16 січня

У неділю, 17 січня, найхолодніше буде на півночі країни, до -19 градусів вночі, вдень -14 -12 градусів. На решті території вночі до -17 градусів, удень від -15 до -11 градусів. У західних областях знову піде сніг. На півдні вночі до -13, вдень від -11 до -9 градусів.

У Києві 17 січня вночі від -18 до -16 градусів, удень від -15 до -13 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 17 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну накриє сильними снігопадами та почне опускатися температура повітря.

А також ми розповідали про те, що синоптик попередила про два активних антициклони, які принесуть в Україну справжню зиму.