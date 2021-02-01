ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мокрий сніг з дощем і снігом: в яких областях чекати негоду

Понеділок 01 лютого 2021 07:04
Мокрий сніг з дощем і снігом: в яких областях чекати негоду
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Перший день останнього місяця зими почнеться з опадів у вигляді снігу і мокрого снігу з дощем. При цьому опадів не буде лише у двох областях на західній Україні - в Луцькій та Львівської.

У Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях температура повітря становитиме -1... -3 градуси. При цьому очікується снігопад. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У східній частині країни будуть опади у вигляді дощу, але буде тепло. В Донецькій і Луганській області +7... +9. У Харківській області трохи прохолодніше +6... +8, але тут очікується мокрий сніг з дощем.

В центральній частині також буде мокрий сніг з дощем. У Черкаській області -1... -3, у Полтавській - +1...+3, у Дніпропетровській - +7... +9, у Кіровоградській - +2... +4.

На півночі України також буде сніг. У Чернігівській області -2... -4, Сумській - -1... -3.

На півдні буде тепло, але з дощем. У Херсонській області +10... +12, у Миколаївській - +7... +9, у Одеській - +5... +7.

В окупованому Криму +10... +12. На півострові також пройде невеликий дощ.

У Києві сильний сніг -2... -4, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Мокрий сніг з дощем і снігом: в яких областях чекати негоду

Погодна карта України на 1 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, що чекає українців у лютому і про те, що на Україну насувається південний циклон.

Раніше синоптик уточнив дату, коли в Україні будуть морози до -20 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя ГідрометцентрПогода

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся