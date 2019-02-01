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Меган Маркл і Принц Гаррі терміново переїжджають з Лондона

Lite » Стиль життя 01.02.2019 - 13:35
Меган Маркл і Принц Гаррі терміново переїжджають з Лондона
Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Молода пара перебереться подалі від решти королівської сім'ї і зробить це ще до народження малюка

Про те, що Меган Маркл і Принц Гаррі збираються переїхати новий відремонтований будинок, отриманий у подарунок від королеви відомо було давно, проте, хоча королівські чиновники в Кенсингтонському палаці оголосили про виїзд Меган і Гаррі з Лондона в кінці минулого року, але вони не дали графіка для переїзду.

Меган Маркл і Принц Гаррі терміново переїжджають з Лондона

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

І ось, за повідомленнями західних ЗМІ стало відомо, що переїзд відбудеться найближчим часом. Оскільки ремонтні роботи в Frogmore Cottage, за якими пильно стежила Меган, вже підходять до кінця королівська пара збирається переїхати туди якомога швидше, вже в березні.

Причина, по якій подружжя збираються змінити місце проживання проста — вони хочуть більше усамітнення і більше простору для своєї нової сім'ї. Крім того, Меган і Гаррі хочуть поспішити облаштуватися на новому місці до народження малюка, який може з'явитися на світ в кінці березня або в квітні.

Меган Маркл і Принц Гаррі терміново переїжджають з Лондона

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Звичайно ж, оголошення про переїзд викликало чутки про те, що Гаррі і Меган хочуть віддалитися від Вільяма і Кейт, тому що дві пари не ладнають. Але західні журналісти впевнені, що більше необхідний перепочинок між двома братами, а не двома дружинами.

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy і підкорила своєю елегантністю.

Раніше квітуча Меган Маркл вирушила з офіційним візитом в лондонський Королівський національний театр, патроном якого нещодавно стала.

До речі, чоловік герцогині Сассекской, принц Гаррі не послухався застережень дружини і відправився в один з пивних барів всупереч її заборонам . Його бачили в одному з лондонських пабів, куди він ходив з Меган Маркл ще до заміжжя.

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