Lifestyle trends: топ-5 ідей для краси і здоров'я цієї весни

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Використовуйте кілька найсвіжіших напрямків, які стануть трендами в 2019 році

При підготовці до теплих днів варто грунтовно вивчити інновації та рекомендації вчених, які обіцяють зробити наше життя комфортнішим, продуктивніше і здоровіше.

1. Крапельниці краси і молодості

Тренд, який зовсім нещодавно став мегапопулярним в салонах краси і довів, що здатний творити чудеса.

Так, дійсно доведеться мати справу з малоприємними ін'єкціями, проте саме вони допоможуть зняти стрес, піднімуть імунітет і ефективно будуть боротися зі старінням шкіри. Крім того, вони надають потужний вплив на організм в цілому. До складу крапельниці зазвичай входить фізрозчин, вітамінно-мінеральний комплекс, поліненасичені жирні кислоти і амінокислоти. Є крапельниці з органопрепаратами, які вводяться не тільки внутрішньовенно, але і верхні шари шкіри. Тривалість процедури від 60 до 90 хвилин, скрасити які деякі клініки пропонують за допомогою вибору саундтрека і прохолодних напоїв.

Фото: (pixabay.com)

2. Комплексне оздоровлення

Набирають популярність місця, присвячені виключно здоров'ю, які з'являються по всій земній кулі. Такі собі закриті клуби з гуру, які допоможуть оздоровитися за допомогою численних духовних і очисних практик. Це можуть бути комплексні процедури, експерти з гормонів, йогу, пілатес і чаші Будди і все це в одному місці.

Фото: (pixabay.com)

3. Мезонутриенти

В даний час макро - і мікроелементи вже давно стали частиною нашого лексикону, особливо для тих, хто контролює вагу і враховує все, що з'їдає . Макроси - це жири, вуглеводи і білки, а мікроелементи - це мінерали і вітаміни.

Мезонутриенты - наступний рівень поживних речовин. Це активні інгредієнти і з'єднання в їжі, які мають пряму користь для здоров'я. Наприклад, супер-з'єднання в куркумі - куркумін, відомий своїми протизапальними і антивіковими властивостями.

Фото: (pixabay.com)

4. Фітнес-меблі

Репутація застосування штучного інтелекту в домашніх умовах перебуває на підйомі. Розробляються розумні холодильники, які повідомляють вам, що їсти, з камерами всередині і додатковими налаштуваннями, які аналізують звички харчування, поживну цінність і навіть можуть створювати рецепти.

Крім того одна із зарубіжних компаній розробила дзеркало в сталевій оправі, яке транслює живі уроки фітнесу, які включають в себе персональні підбадьорювання і мотиваційні інструкції.

Фото: (pixabay.com)

5. Комфортні тренування

Забудьте про шалений темп тренувань HIIT (високоінтенсивні інтервальні тренування), які довгий час був найбільш популярним. Агресивний підхід до свого тіла скасовується, і скорочені терміни спалювання жиру більше не в пріоритеті. Безперечно, HIIT-вправи працюють, і підвищують рівень серотоніну і вивільняють ендорфіни, але також підвищують рівень кортизолу, гормону стресу.

Фітнес-тренери зараз працюють над створенням ефективних тренувальних занять, які не є інтенсивними від початку до кінця. І пропонують використовувати інструменти зворотного зв'язку (спеціальні гаджети), що надають дані, що дозволяють адаптувати тренування в залежності від фізичного стану людини.

Фото: (pixabay.com)

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