Куди піти у Києві у квітні: найяскравіші і незабутні заходи

Куди піти в Києві в квітні (ілюстративне фото)

Найкращі концерти та фестивалі, які пройдуть у квітні в Києві

Квітень – це хвилююча свіжість, коли зимовий холод вже розчинився в теплих днях, але до літньої спеки залишилося ще кілька місяців. Культурне життя оживає на очах, прийшов час підготувати афішу кращих концертів, які всі будуть обговорювати протягом наступного місяця.

Kovacs

Stereo Plaza

4 квітня, 20:00

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Історія соул-діви Шерон Ковакс почалася в підпільній студії звукозапису, де вона готувала демо-записи майбутніх хітів. Її перший сингл "My Love" миттєво зайняв верхні рядки чартів Європи та Греції, а дебютний альбом "Shades of Black" відкрив двері до найбільших музичних фестивалів. Талант Шерон помітив Роббі Вільямс, який запросив Kovacs відправитися в спільне турне і виступати у нього на розігріві. Її музика нагадує пристрасне танго в жанрі "нуар", а манера виступу Шерон Ковакс перетворює концерт в драматичний спектакль – з нетерпінням чекаємо її 4 квітня в Stereo Plaza!

Kovacs

Epolets

Atlas

7 квітня, 19:00

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Холодний вітер з Чорного моря надихає неймовірно велику кількість людей мистецтва. Але те, що справжній український рок-н-рол від Epolets вибився з андеграунду на велику сцену – справжня удача як для музикантів, так і для фанатів їх творчості. Epolets пощастило володіти всіма необхідними якостями рок-зірки: харизма, талант, драйв і здатність одним поглядом закохати у себе жіночі серця. "Діти моря" повертаються з творчої відпустки з новою піснею та вирушають в гастрольний тур по Україні. 7 квітня в клубі Atlas ми збираємося танцювати разом з Epolets до останнього!

Epolets

Latexfauna

Atlas

12 квітня, 20:00

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Весна в повному розквіті сил, тому саме час зануритися в тропічні ритми Latexfauna на їх великому сольному концерті в клубі Atlas. Ласкаві звуки пляжної гітари і електронні біти створюють чарівну атмосферу. Їх музика викликає гарний настрій, тому на концертах вам зустрінуться тільки щасливі люди, які мрійливо танцюють під сценою з коктейлями в руках. На концерті в Києві Latexfauna зіграють свій дебютний альбом "Ajahuaska", невиданий трек "Євпаторія" та абсолютно нову пісню "MDMA".

Latexfauna

Kyiv Music Days 2019

НСК Олімпійський

12-14 квітня, 14:00

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Міжнародний форум концертної індустрії Kyiv Music Days 2019 запрошує всіх бажаючих познайомитись з шоу-бізнесом зсередини. Це масштабний івент для професіоналів музичної індустрії, де ви можете зустріти однодумців і колег, щоб поділитися своїм досвідом (або отримати нові знання). Протягом трьох днів на території НСК "Олімпійський" відбудеться величезна кількість лекцій, майстер-класів та дискусій від українських і зарубіжних спікерів – з більш детальною програмою ви можете ознайомитися на сайті форуму.

Kyiv Music Days 2019

Apparat

Secret Place

12 квітня, 20:00

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Якщо ви давно знайомі з музикою електро-проекта Apparat, то знаєте, що його записи потрібно смакувати – кожне наступне прослуховування розкриває нові музичні відтінки, яких чомусь не помічав раніше. З виступу Moderat на вертолітному майданчику в Києві пройшло чимало часу, але хто ще здатний влаштувати настільки вражаюче сценічне шоу? Музика Apparat – це не тільки танці під хаотичний біт, але й насолода від мелодії, яка тонкою ниткою вшита в кожен трек німецького діджея.

Apparat

T-Fest

Stereo Plaza

12 квітня, 20:00

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Реп – найпопулярніший жанр музики на сьогодні, але в Україні досі важко знайти дійсно відомих артистів. Але якщо згадувати, то ім'я T-Fest потрібно називати одним з перших – молодий 20-річний хлопець з Чернівців Кирило Незборецький колись взірвав соцмережі релізом "0372", а незабаром вже підписував контракт з лейблом "Gazgolder" і записував трек з Скріптонітом. Весь цей час шанувальники чекали на його появу в столиці, та нарешті дочекалися! Представник нової реп-школи і зірка українського репу T-Fest приїде 12 квітня, щоб розгойдати натовп зі сцени київського клубу Stereo Plaza.

T-Fest

NDT2: Nederlands Dans Theater

Жовтневий Палац

13 квітня, 19:00

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Завдяки зусиллям професійних хореографів, молода трупа Нідерландського Танцювального Театру (NDT2) максимально розкрила свій творчий потенціал і стала справжнім культурним феноменом на батьківщині. Унікальний симбіоз рухів, мелодії, гри світла і масштабних декорацій підкорили серця сотень тисяч глядачів по всьому світу – саме тому графік виступів NDT2 розписаний на роки вперед. 13 квітня відома танцювальна трупа вперше виступить в Києві, де всього за один вечір в стінах Жовтневого палацу виконає 4 балета від 5 кращих хореографів!

NDT2: Nederlands Dans Theater

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19:00

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Пісні LP після виходу традиційно очолюють музичні чарти по всьому світу, а виступи Лаури викликають неймовірний ажіотаж серед шанувальників. Колись вона стала відомою як автор пісень для зарубіжних зірок поп-музики, починаючи від Backstreet Boys та закінчуючи Ріанною. Але сольна кар'єра принесла LP велику славу. Українські фанати з теплом згадують її минулий виступ в Києві, коли багатотисячний зал скандував улюблені пісні LP. Її повернення до Києва було питанням часу, але приємно, що це сталося так швидко – вже 14 квітня ми знову зустрінемося з LP на сцені Палацу Спорту!

LP

Dylan Moran

Жовтневий Палац

17 квітня, 20:00

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У Києві вже багато хто знайомий з жанром stand up comedy – в барах постійно проходять вечори комедії, на яких кращі гумористи столиці відточують свою майстерність на вдячних слухачах. На жаль, всесвітньо відомі метри комедії не так часто приїжджають до України, але завдяки Kyiv International Stand Up Comedy Week 2019 ситуація може кардинально змінитися. Першою ластівкою цього стане виступ легендарного ірландця Ділана Морана – майстра чорної комедії та сюрреалістичного гумору. Зірка і автор серіалу "Книжкова крамниця Блека" приїде з новою гумористичною програмою "Dr. Cosmos ", але будьте уважні – шоу відбудеться англійською мовою!

Dylan Moran

Flohio

Bel etage

19 квітня, 23:00

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Вперше у Києві – Flohio! Качова хіп-хоп виконавиця з Південного Лондона виступить на столичній вечірці SYRUP. На розігріві — українська хуліганка Alina Pash.

Flohio

Kyiv Coffee Festival Vol.5

Арт-завод Платформа

20-21 квітня, 11:00

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Кавомани, на вашій вулиці свято. 20 і 21 квітня аромат цього напою буде витати на арт-заводі Платформа. До чого б не лежала ваша душа, латте або альтернатива, на Kyiv Coffee Festival Vol.5 буде все. І навіть більше.

Kyiv Coffee Festival

Кураж Базар Jazz Only

ВДНГ

20-21 квітня, 11:00

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На два дні столичний ВДНГ перетвориться в Новий Орлеан і наповниться джазовими ритмами. 20 і 21 квітня у джазі не тільки дівчата, але і барахолка, фуд-корти і фотозони. Всім, чиє серце завмирає від самої чуттєвої і винахідливої музики в світі, радимо не пропустити Кураж Базар Jazz Only.

Кураж Базар Jazz Only