Кінець травня принесе цим знакам Зодіаку важливі зміни: Глоба назвав щасливчиків

Гороскоп на травень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни до кінця поточного тижня - з 18 по 23 число. Павло Глоба розповів, кому пощастить в цей період найбільше в грошах, любові, кар'єрі.

Рак

Раки отримають шанс поліпшити своє життя. Глоба вважає, що у людей цього знака можуть з'явитися нові друзі, нові можливості. Це прекрасний період для пошуків нової роботи, відкриття своєї справи. Якщо буде багато турбот і обов'язків, краще не відпочивати, поки всі вони не вирішаться. В іншому випадку удача від раків відвернеться.

Діва

У Дів настає період активних пошуків другої половинки. Якщо справа дійде або вже дійшла до стосунків, краще не поспішати, а спочатку перевірити сумісність. Можна займатися своєю зовнішністю, взяти невелику відпустку своїм коштом. На роботі бажано присвячувати себе тільки найважливішим обов'язкам і дивитися "в оба".

Козеріг

Астролог вважає, що великі фінансові успіхи і прориви чекають Козерогів, які зайняті у сфері творчості, науки і продажів. Що стосується стосунків, то зараз дуже важливо вміти слухати другу половинку. Самотнім Козерогам вдасться підкорити чиєсь серце. У будь-якому випадку, люди даного Знака будуть красиві і привабливі, і цим варто скористатися.