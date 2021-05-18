ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кінець травня принесе цим знакам Зодіаку важливі зміни: Глоба назвав щасливчиків

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 06:00
Кінець травня принесе цим знакам Зодіаку важливі зміни: Глоба назвав щасливчиків Фото: Гороскоп на травень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни до кінця поточного тижня - з 18 по 23 число. Павло Глоба розповів, кому пощастить в цей період найбільше в грошах, любові, кар'єрі.

Про це пише slovofraza.com.

Рак

Раки отримають шанс поліпшити своє життя. Глоба вважає, що у людей цього знака можуть з'явитися нові друзі, нові можливості. Це прекрасний період для пошуків нової роботи, відкриття своєї справи. Якщо буде багато турбот і обов'язків, краще не відпочивати, поки всі вони не вирішаться. В іншому випадку удача від раків відвернеться.

Діва

У Дів настає період активних пошуків другої половинки. Якщо справа дійде або вже дійшла до стосунків, краще не поспішати, а спочатку перевірити сумісність. Можна займатися своєю зовнішністю, взяти невелику відпустку своїм коштом. На роботі бажано присвячувати себе тільки найважливішим обов'язкам і дивитися "в оба".

Козеріг

Астролог вважає, що великі фінансові успіхи і прориви чекають Козерогів, які зайняті у сфері творчості, науки і продажів. Що стосується стосунків, то зараз дуже важливо вміти слухати другу половинку. Самотнім Козерогам вдасться підкорити чиєсь серце. У будь-якому випадку, люди даного Знака будуть красиві і привабливі, і цим варто скористатися.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яким удача усміхнеться в червні 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Євробачення 2021: де, коли і у скільки дивитися виступ Go_A
Євробачення 2021: де, коли і у скільки дивитися виступ Go_A