Клопотенко дав простий рецепт квасу: відмінно в спеку!

В Україні літо в самому розпалі, а разом з ним і виснажлива спека. Охолодитися в таку погоду вам допоможе стакан прохолодного квасу за рецептом Євгена Клопотенка.

Для приготування вам знадобляться

400 г бородинського хліба

70 г цукру

2 г дріжджів (живі)

2,5 л води

Покроковий рецепт приготування

Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками зі стороною приблизно 1,5 см.

Підсушіть порізаний хліб на сковорідці без масла, поки хліб трохи не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.

Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів. Для приготування квасу рекомендується використовувати тільки живі дріжджі.

Покришите дріжджі руками в невелику миску. Чим більше ви подрібните дріжджі, тим краще вони розчиняться. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився. Потім долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити при кімнатній температурі на 1-4 дні.

Швидкість бродіння дуже залежить від температури, тому час приготування може значно відрізнятися. У спекотну погоду час приготування квасу буде мінімальним. Чим довше ви витримаєте квас, тим більш насиченим буде його смак і різкість.

Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність і відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.