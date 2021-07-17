Клопотенко дав простий рецепт квасу: відмінно в спеку!
В Україні літо в самому розпалі, а разом з ним і виснажлива спека. Охолодитися в таку погоду вам допоможе стакан прохолодного квасу за рецептом Євгена Клопотенка.
Рецепт квасу опублікований на YouTube відомого кулінара.
Для приготування вам знадобляться
Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками зі стороною приблизно 1,5 см.
Підсушіть порізаний хліб на сковорідці без масла, поки хліб трохи не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.
Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів. Для приготування квасу рекомендується використовувати тільки живі дріжджі.
Покришите дріжджі руками в невелику миску. Чим більше ви подрібните дріжджі, тим краще вони розчиняться. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився. Потім долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити при кімнатній температурі на 1-4 дні.
Швидкість бродіння дуже залежить від температури, тому час приготування може значно відрізнятися. У спекотну погоду час приготування квасу буде мінімальним. Чим довше ви витримаєте квас, тим більш насиченим буде його смак і різкість.
Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність і відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.
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