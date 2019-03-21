Кліпмейкер DVIZHON анонсував вихід документального фільму про українських ЛГБТ+ емігрантів у США

Режисер Юрій Двіжон (по центру)

Наразі режисер шукає кошти, щоб дознімати фільм

Напередодні КиївПрайду 2019 та Маршу Рівності, який відбудеться 23 червня цього року, український режисер Юрій Двіжон обіцяє презентувати новий документальний фільм на тему прав ЛГБТ+ людей.

Нагадаємо, що раніше DVIZHON зняв кліп для Ірини Білик на пісню "Не ховай очей", що якраз був присвячений непростій сьогодні темі ЛГБТ в українському суспільстві.

Зйомки фільму відбувались цією зимою в трьох містах США (Сан-Франциско, Нью-Йорк та Лос-Анджелес), а головними героями стали п`ять українців з різних міст України, які протягом останніх декількох років туди емігрували.

В цьому фільмі будуть підніматись такі теми як: сексуальна освіта в школах, булінг, стосунки з батьками після камінг-ауту, релігія, притулки для ЛГБТ+ людей, історія, сексуальне здоров`я, дискримінація та злочини на ґрунті ненависті тощо.

Для для того, щоб глядач зміг порівняти різні сфери життя ЛГБТ+ в Україні та США, DVIZHON провів інтерв'ю з американськими експертами в усіх згаданих галузях.

"Через відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства, сексуальної освіти, через високий рівень агресії та незахищеності ЛГБТ+ спільноти, ми постійно втрачаємо молодих, амбітних, талановитих людей, які мали би розбудовувати нашу країну, натомість вони мають втікати, аби зберегти собі життя і не озиратися постійно з острахом на вулиці. Недостатнє висвітлення подібних тем в українському інформаційному просторі робить наше суспільство справжніми жителями країни третього світу. І хоч в останні роки у рейтингах гомофобних та трансфобних країн ми трохи відірвалися від Росії, зараз усе одно посідає 36 місця. Тому я впевнений, що використавши досвід США, ми можемо набагато швидше стати країною рівних прав та можливостей для кожного!".

Весь процес зйомок режисер розпочав за свої фінанси і на даний момент для того, щоб завершити його пост продакшн та дозняти фінальні кадри з усіма героями на Прайді в Лос-Анджелесі йому потрібні гроші.

Для цього він розпочав кампанію по збору коштів на одному з найвідоміших краудфандингових платформ - Go Found Me:

Нагадаємо, раніше у інтерв'ю РБК-Україні режисер DVIZHON відверто розповів про камінг-аут, ЛГБТ-спільноту і співробітництві з українскими зірками.