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Календар стрижок на травень: коли до перукаря йти не можна

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 15:52
Календар стрижок на травень: коли до перукаря йти не можна Календар стрижок на травень 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Місячний календар стрижок на травень 2021 року допоможе вибрати дату, яка найкраще підходить для походу в перукарню і зміни свого іміджу. Деякі дні для фарбування волосся або завивки можуть бути дуже вдалі, а деякі дні ставлять під удар всі експерименти із зовнішністю.

Які дні в травні будуть вдалими для походу в перукарню, а які - ні, повідомили на сайті Meteoprog.

Важливими факторами, які впливають на ріст волосся і їх здоров'я, є місячна фаза (молодик, повний Місяць, зростаючий Місяць або спадний), знак Зодіаку і місячна доба.

Зростаючий Місяць прискорить ріст волосся - це період з 12 по 25 травня.

Спадний Місяць сповільнить ріст волосся після стрижки та збереже довше форму зачіски – з 1 по 10 травня і з 27 по 31 Травня.

Найсприятливіші дні в травні: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 травня. У ці дні всі види стрижок стануть вдалими, нова зачіска піде волоссю на користь і поліпшить настрій.

Несприятливі дні в травні: 5, 6, 11, 16, 17, 23, 31 Травня. У ці дні варто відмовитися від походу в салон краси та маніпуляцій з волоссям.

Вдалі дні для фарбування волосся: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 травня.

Найвдаліші дні для манікюру і педикюру: 2, 16, 21, 28 і 30 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді у 2021.

А також розповідали про те, як боротися з ламкістю волосся – причини та поради фахівців.

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