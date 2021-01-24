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Під якими сузір'ями народжуються мільярдери: всього 4 знаки Зодіаку

Неділя 24 січня 2021 06:35
Під якими сузір'ями народжуються мільярдери: всього 4 знаки Зодіаку
Які знаки Зодіаку частіше стають мільярдерами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Астрологи проаналізували дати народження найпопулярніших мільярдерів. Як з'ясувалося, серед найбагатших людей світу також вишикувалася ієрархія в Зодіакальному колі. Які знаки найчастіше стають багатіями – читайте нижче.

Про 4 найуспішніших у фінансовому плані знаки Зодіаку пише Horoscopes.rambler.

Діва

Діви - один з найбільш багатих знаків Зодіаку. Відомо, що серед доларових мільярдерів близько 12% народилися саме під цим знаком. Вони домоглися свого багатства за допомогою працьовитості, комунікабельності і чарівності. Слід старатися, аби увійти у ці 12%.

Овен і Водолій

Овнів і Водоліїв серед найбагатших людей світу 8%. Астрологи кажуть, що Водолії запросто можуть заробити величезну кількість грошових коштів, а все завдяки широкому кругозору і дружелюбності. Через любов до свободи вони часто бувають звільнені від сімейних уз, їх ніщо не може відвернути від заробітку. Овни роблять упор на наполегливість. Вони можуть домогтися самі за допомогою свого працелюбства. В арсеналі таких людей завжди знайдеться хитрість і спритність.

Риби

Дуже часто в список мільярдерів потрапляють Риби. За словами експертів, вони відрізняються наполегливістю і впертістю. Такі люди запросто можуть зробити величезний статок, для цього їм знадобиться лише кмітливість, яка у результаті приведе їх до успіху. Представники цього знаку зодіаку володіють неймовірною інтуїцією, вони переслідують успіх, як мисливці здобич.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку зірки обіцяють багатство в лютому.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у коханні в лютому.

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