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Яка українська горілка увійшла в ТОП-3 серед визнаних світових лідерів?

Lite » Стиль життя 15.07.2019 - 11:40
Яка українська горілка увійшла в ТОП-3 серед визнаних світових лідерів?
Колаж: Green Day EVOLUTION

За підсумками дегустації Український бренд Green Day EVOLUTION  увійшов до трійки лідерів!

               Днями Асоціація Сомельє України підбила підсумки незалежної «сліпої» дегустації міцних напоїв, у ході якої новинку вітчизняного ринку ТМ Green Day EVOLUTION порівняли з кращими світовими брендами Швеції, Фінляндії, США та Франції. Мета проста – довести, що в Україні з’явився гідний конкурент всесвітньо визнаним лідерам галузі. До складу журі увійшли кращі сомельє України різних років та бренд-амбасадори відомих міжнародних алкогольних марок. Для дегустації напої налили в однакові графини та закодували, щоб сомельє і гадки не мали, що саме куштують. Єдине, на що орієнтувалися профі у винесенні вердикту -  порядковий номер зразка. За підсумками дегустації Український бренд Green Day EVOLUTION  увійшов до трійки лідерів.

               Іван Бачурин, президент Асоціації сомельє України: «Дуже тішить, що в ході дегустації ми прийшли до висновку, що продукт, який виробляється в Україні, може конкурувати зі світовими брендами преміум-класу».

               Представники  компанії виробника не здивовані таким результатом.

               Сергій Корольчук, маркетинг-директор компанії "Алеф Віналь": «Звичайно, ми задоволені такою високою оцінкою, але я б не сказав, що вона стала для нас неочікуваною. Green Day EVOLUTION - це результат трирічної роботи міжнародної команди, завданням якої було створити продукт здатний не тільки конкурувати, а й перемагати визнаних світових лідерів ринку! Сьогоднішня дегустація лише підтвердила, що ми дійсно створили продукт світового рівня

               У компанії кажуть, що подібні перемоги створюють позитивний імідж українських виробників у світі. А українці отримали вітчизняний продукт світового рівня.

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