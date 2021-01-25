Ірина Федишин розповіла про свій "найстрашніший" виступ: нога пішла не туди

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свій найстрашніший виступ. Виконавиця згадала, як вона одного разу впала на сцені через незручні підбори взуття.
Про такий випадок артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram і опублікувала відео того концерту.
"Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно. На сцені я падала тільки один раз, і це було під час шоу "Ти тільки мій". Щось пішло не так, тобто нога пішла не туди, тобто підбори були трошки високі. Головне в такій ситуації - не панікувати. P. S. конкретно на це взуття я і тепер дивлюся зі страхом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть, психосоматика спрацьовує", - поділилася емоціями Ірина.
В коментарях підписники відразу ж відреагували на визнання співачки, а також відзначили її професіоналізм і те, що вона не співала під фонограму.
Як ми писали раніше, популярна співачка Ірина Федишин, яка продала житло через коронавірус, розкрила секрет своєї розкішної фігури. За словами артистки та мами двох дітей, в цьому їй допомагають заняття спортом.
Раніше ми повідомляли, що Аліна Гросу звинуватила Ірину Федишин в плагіаті, але та різко відповіла.