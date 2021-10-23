Гарячий тиждень любові і магії: гороскоп для жінок з 25 по 31 жовтня

Гороскоп на жовтень говорить про те, що останній тиждень місяця стане непередбачуваним і магічним. Його жар сильно відчують чутливі представниці зодіакального сузір'я. Варто використовувати ці дні, щоб реалізувати важливі справи або отримати нову роботу.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в період з 25 по 31 жовтня. Про це інформує Ftimes.

Овен

Тиждень стане часом активної діяльності. Не варто здійснювати вчинки необдумано, поспішати. Не піддавайтеся ілюзіям і не допускайте самообману. Якщо ваш партнер в чомусь вас не влаштовує - перегляньте своє ставлення до нього. Вирішити це завдання буде простіше, ніж ви думали.

Телець

Вам слід розібратися з усіма загадками у своєму житті. Всесвіт буде посилати вам різні знаки, які дадуть необхідні відповіді на ваші запитання. Не варто приділяти свій час тим, хто його не заслуговує.

Близнюки

Приділіть увагу власній дисципліні. Подумайте над тим, щоб видалити зі свого життя заняття, які забирають у вас час і не є для вас важливими та пріоритетними. Залишайтеся собою в будь-якій складній ситуації.

Рак

Постарайтеся направити свої зусилля на позбавлення від шкідливих звичок. Найближчий тиждень стане дуже вдалим і ваші зусилля не пропадуть дарма. Переходьте до більш здорового способу життя. Вам необхідно натхнення - займіться творчістю.

Лев

Врахуйте той факт, що люди навколо вас не сильно потребують доказів вашої правоти. Не намагайтеся довести свою перевагу. Просто живіть і отримуйте задоволення від подій. Направте сили на щось більш конструктивне. Не показуйте свої емоції тим, кому не довіряєте.

Діва

Найближчими днями може відбутися багато ситуацій і змін у сфері відносин з іншими людьми. Не намагайтеся налагодити контакт за допомогою фінансів. Самотні Діви можуть втратити голову на перших побаченнях – зберігайте спокій і не робіть необдуманих вчинків.

Терези

Дійте на цьому тижні самостійно і не діліться з іншими людьми своїми планами та досягненнями. Будьте обережні, є ризик наштовхнутися на заздрісників і недоброзичливців. Можливі переживання та інтриги. Якщо ви хочете романтики – повідомте про це вашому партнеру.

Скорпіон

Щоб отримати бажані результати, Скорпіонам доведеться докласти чимало зусиль. Астрологи нагадують, що 30 жовтня Марс буде у вашому знаку – будьте обережні. Не показуйте всім колючки свого характеру.

Стрілець

Не варто цього тижня займатися вирішенням важливих справ і серйозних питань. Приділіть увагу звичайним справам і поточним завданням. Але підходьте до всього дуже відповідально. Можлива поява нового шанувальника.

Козоріг

Ретельно стежте за своїми словами та обіцянками. Є ризик того, що ви не зможете виконати те, що пообіцяли колегам, друзям або рідним. Це сильно підірве ваш авторитет. Ви часом буваєте різкими у висловлюваннях - стримайте свого язика.

Водолій

Останній тиждень жовтня принесе багато посиленої роботи з документами та листами. Зверніть увагу на різні записи, там може проскочити дуже важлива для вас інформація. Не приймайте радикальні рішення, якщо в них не впевнені.

Риби

Відкладіть всі другорядні справи та займіться складанням планів. Не тільки на найближчий тиждень або місяць, замахніться і на рік. Постарайтеся зберегти гарний настрій на весь тиждень - це приверне до вас удачу і нові знайомства.