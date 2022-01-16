Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 17 по 23 січня: час прийняття рішень

Гороскоп на середину січня говорить про те, що доведеться приймати важливі рішення. Повний місяць принесе рішучість, ентузіазм і енергію. А сильна захопленість тільки роботою може привести до нервового і фізичного виснаження.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 17 по 23 січня. Про це повідомляє Lunday.

Найкраща тактика для всіх знаків Зодіаку на цьому тижні - діяти розмірено та обмірковувати свої кроки. Варто утриматися від поспіху та імпульсивності.

Овен

Початок тижня буде непростим, доведеться проявити силу волі та вміння діяти швидко і рішуче. Середина тижня принесе легкий прибуток.

У суботу чекайте запрошення в гості або невелику подорож. Неділя принесе труднощі особистого характеру і невелике погіршення здоров'я.

Телець

У понеділок може здійснитися ваше заповітне бажання. В середині тижня ви можете зіткнутися з людьми, які захочуть вас використовувати у своїх цілях.

Перевіряйте будь-яку інформацію кілька разів до того, як приймати рішення. П'ятниця принесе невеликі гроші, а в кінці тижня вас чекає несподіване знайомство з людиною, яка може стати найважливішою у вашому житті.

Близнюки

Перша половина тижня буде дуже вдалою в особистому житті, а на роботі можливі позитивні зміни. У четвер або п'ятницю можлива подія, яка неприємно вплине на вашу самооцінку і вселить невпевненість.

Оригінальна порада близької людини допоможе виправити ситуацію. Субота буде насиченою, а неділя – спокійною.

Рак

З понеділка очікується багато справ і клопоту: несподіваний підробіток, повернення старих клієнтів, а в особистому житті почнеться період радикальних змін.

Наприкінці тижня ймовірна невелика подорож. У неділю будьте обережні, негативні події можуть зіпсувати всі плани.

Лев

У вас намічається дуже сприятливий період і можете сміливо братися за будь-які справи. У вівторок варто запускати нововведення в бізнесі, в середу робіть великі покупки, а четвер присвятіть сфері любові.

В кінці тижня зверніть увагу на сім'ю – ваш особистий час стане для них відмінним подарунком.

Діва

Вам астрологи обіцяють успіх у всіх сферах життя і навіть в самих звичайних домашніх справах. У найближчий тиждень ви зможете зробити більше, ніж за весь попередній місяць.

З вівторка починайте втілювати в життя все, що давно хотіли. Наприклад, вирушайте в подорож, яку ви хотіли зробити саме взимку. Постарайтеся, щоб день від'їзду випав на п'ятницю або суботу.

Терези

У понеділок можуть бути неприємності через власну неуважність або сварка з колегою. У вівторок очікується аврал, але ви впораєтеся і навіть покажете себе у вигідному світлі.

У другій половині тижня вам запропонують підробіток - не пропустіть шанс. Одиноким Терезам варто подумати про причини своєї самотності та визнати, що ви просто боїтеся відносин.

Скорпіон

Середина зими вас засмутить думками про нестабільну ситуацію з грошима. У понеділок можуть бути значні надходження, але до четверга ви встигнете все витратити. Відкладіть частину прибутку.

П'ятниця принесе деяку стабільність, і ви зможете укласти вигідну угоду. Вихідні проведете з коханою людиною та отримаєте задоволення від домашніх турбот.

Стрілець

Початок тижня буде спокійним, і ви будете абсолютно всім задоволені. Повний місяць принесе вам підприємливість, м'якість, дипломатичність і рішучість.

Для вас цей стан буде незвичайним, але дуже ефективним у сфері взаємин і кар'єри. У суботу на вас звалиться застуда або скандал. А в неділю вас заспокоїть візит старого друга або розмова з ним телефоном.

Козоріг

Нервове перенапруження і вплив Місяця можуть спровокувати грандіозний скандал на роботі на початку тижня. Вам варто дуже постаратися, щоб не переступити межу.

Напружена обстановка і поганий настрій не відпустять до четверга, а потім ситуація почне стабілізуватися. У суботу відпочиньте, сходіть на масаж. У неділю прекрасний відпочинок можуть зіпсувати неприємності на роботі.

Водолій

Тиждень обіцяє бути непростим, і ситуація з грошима погіршиться до межі. Ви всерйоз замислюєтеся про радикальний крок. Особисте життя теж почне тріщати по швах.

Якщо ви хочете зберегти те, що у вас є – вам доведеться зрадити своїм принципам. Спілкування з друзями може зіпсувати ситуацію. У неділю можливе знайомство з людиною, яка підтримає у важкій ситуації.

Риби

На початку тижня вам доведеться відстоювати свої принципи в певних колах. Але ви зможете проявити себе як відповідальна і доросла людина. Це зміцнить репутацію і допоможе завоювати вам авторитет.

Ближче до вихідних можуть бути проблеми зі здоров'ям і виною тому – ваша власна недбалість. Неділю проведіть вдома - спокій і мінімум навантажень допоможуть вам відновити сили.