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Гороскоп на травень для Козерогів: які доленосні зміни чекають вас в кінці весни

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 12:23
Гороскоп на травень для Козерогів: які доленосні зміни чекають вас в кінці весни Гороскоп на травень для Козерога (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на травень 2021 для знака Зодіаку Козеріг підкаже, до яких важливих подій і змін слід Вам приготуватися в останній місяць весни. Астролог дала важливі поради представникам знака у сферах любові, кар'єри, фінансів, відносин з близькими, а також здоров'я.

Прогноз на травень 2021 для Козерогів склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідному знаку).

Асцендетні Козероги швидше за все будуть зайняті питаннями, що стосуються дітей, відпочинку, розваг і творчості. У травні можливі романтичні захоплення, творче натхнення, відвідування косметологів, масажистів і море задоволень.

Так само можуть бути надмірні витрати на дітей, на навчання і закордонні поїздки. Багато Козерогів будуть в цей період схильні до авантюризму, азарту, пригод, ризику.

Успіх і популярність чекає представників публічних професій: зараз, завдяки артистизму, можна подати себе в самому виграшному світлі, завоювати любов аудиторії та нових прихильників вашої ідеології.

Протягом місяця можуть бути інтриги в справах, на роботі, неприємності, які можуть зіпсувати здоров'я або будь-які двозначні ситуації.

Травневе затемнення буде пов'язано у вас з якимись втратами, обманом, таємними ворогами, нестабільним психоемоційним станом, відмови від старих програм, старого життя, далекими мандрами та переїздами, еміграцією, таємними інтригами та захопленнями.

Так само можуть з'ясуватися нові нюанси в бізнесах з неоподатковуваними податками, офшорах, медичних, готельно-санаторним бізнесом. Можливо, доведеться принести жертву заради якоїсь мети або впритул зайнятися благодійністю.

Багатьом Козерогам, попри на активне спілкування та перебування в самому центрі подій, буде хотітися усамітнитися. Відправляйтеся в подорож, і травнева поїздка принесе творче натхнення.

Вас буде цікавити психологія, філософія і різні таємні знання. Можна отримати таємного покровителя, підтримку доброзичливця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, життя яких знаків Зодіаку круто зміниться в травні 2021.

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