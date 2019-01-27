"Ще трохи і в школу": Джамала показала підрослого сина

Джамала з Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сьогодні малюкові виповнюється 10 місяців!

У неділю, 27 січня, в родині української співачки, переможниці Євробачення 2016, Джамали свято — її сину Емір-Рахману виповнюється 10 місяців. На честь пам'ятного дня артистка опублікувала знімок з помітно підрослим сином. Фотографія розміщена в профілі артистки у Instagram.

Джамала лаконічно підписала знімок: "10 місяців", і додала стікер у вигляді сердечка.

Джамала з Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях до публікації фанати привітали співачку з пам'ятним днем і побажали малюкові здоров'я, щастя та інших благ.

"Вітаємо!!! А на кого схожий Ваш синок?", "Сусаночка... коли ви вже покажете Еміра обличчям до людей?", "Ще трохи і в школу :)))", "Що може бути краще, ніж мати і дитя", "От і я питаю, коли ларулика личко побачимо. Попка-то гарненька", "Вітаю! Нехай малюк росте міцним і щасливим!!! І радує Вас!!!", "Вітаємо!! Час так швидко летить", — пишуть шанувальники в коментарях до публікації.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми публікували найчарівніші фото Джамали з синочком.

Також до цього Дажама показала струнку фігуру в купальнику. Зазначимо, що співачка досить швидко змогла привести себе у форму після народження дитини.

Відео: РБК-Україна