"Ще трохи і в школу": Джамала показала підрослого сина

Сьогодні малюкові виповнюється 10 місяців!
У неділю, 27 січня, в родині української співачки, переможниці Євробачення 2016, Джамали свято — її сину Емір-Рахману виповнюється 10 місяців. На честь пам'ятного дня артистка опублікувала знімок з помітно підрослим сином. Фотографія розміщена в профілі артистки у Instagram.
Джамала лаконічно підписала знімок: "10 місяців", і додала стікер у вигляді сердечка.
Джамала з Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
У коментарях до публікації фанати привітали співачку з пам'ятним днем і побажали малюкові здоров'я, щастя та інших благ.
"Вітаємо!!! А на кого схожий Ваш синок?", "Сусаночка... коли ви вже покажете Еміра обличчям до людей?", "Ще трохи і в школу :)))", "Що може бути краще, ніж мати і дитя", "От і я питаю, коли ларулика личко побачимо. Попка-то гарненька", "Вітаю! Нехай малюк росте міцним і щасливим!!! І радує Вас!!!", "Вітаємо!! Час так швидко летить", — пишуть шанувальники в коментарях до публікації.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa
Раніше ми публікували найчарівніші фото Джамали з синочком.
Також до цього Дажама показала струнку фігуру в купальнику. Зазначимо, що співачка досить швидко змогла привести себе у форму після народження дитини.
Відео: РБК-Україна