DZIDZIO, MELOVIN і Оля Полякова вже визначилися з планами на Новий рік 2020

Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Багато зірок зустрінуть Новий 2020 рік на сцені

Лічені дні залишаються до найулюбленішого зимового свята. 31 грудня о 20:00 канал «Україна» покаже новорічне шоу «Привіт, 20-ті!», у якому виступлять топові українські артисти. За лаштунками проекту вони поділились із журналістами своїми планами, як будуть святкувати Новий рік.

Мегапопулярний DZIDZIO каже: як і більшість артистів, новорічну ніч він проведе на сцені.

«Спочатку виступаємо, потім всі разом зустрічаємся, святкуємо і розбігаємся до свят. А потім знову збігаємось – і до роботи, бо цей рік для гурту DZIDZIO і особисто для мене дуже важливий! Ми багато чого задумали – не лише фільми, а й нові пісні, нові досягнення. У високосний рік буду відкривати крила, бо всі позакривали – бояться, а я в цей час відкрию», – говорить DZIDZIO в інтерв’ю каналу «Україна».

DZIDZIO

Також артист розповів, що має особливу традицію – щоразу в новорічну ніч він зідзвонюється з мамою, яка живе в Португалії:

«Так як є невелика різниця в часі, то спочатку мама телефонує і вітає, а потім вже я їй. Та на свята мама часто хвилюється: «Чому ти мені не передзвонив?» А лінії просто зайняті – сітка перенапружена, всі телефонують, неможливо поговорити. Але обов’язково зідзвонюємося, а потім лягаємо спати».

MELOVIN

Співак MELOVIN зізнався, що в новорічну ніч також буде виступати на концерті – кілька організаторів навіть боролись за суму гонорару.

«Обов’язково візьму з собою батьків, це для мене принципово. Я завжди відмовлявся від корпоративів, хоча просили – не хотів, бо дуже люблю своїх батьків. А коли переїхав до Києва – став любити їх ще більше», – відверто розповів MELOVIN.

Оля Полякова

А Королева ночі Оля Полякова в цей час стає Снігуркою. Співачка в новорічну ніч виступатиме в Києві. І за традицією, зароблені гроші після Нового року витратить на свою сім’ю.

«Я на Новий рік ніякі подарунки не замовляю. У нас мама – Снігурка, це вона дарує усім», – зазначила артистка за лаштунками новорічного шоу «Привіт, 20-ті!».

Олег Винник також зустрічатиме Новий рік на сцені. Музикант пожартував, що його виступ у новорічну ніч коштуватиме дорожче, ніж зазвичай, через те що надворі «холодно і сиро».

Також про новорічний гонорар обмовився соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Артист хотів би святкувати вдома з сім’єю, та є одне «але», яке він проігнорувати не може.

«Взагалі, хотілося б зустрічати Новий рік удома. Але цифри пропонують за виступ такі, що неможливо відмовитись», – зізнався Тарас Тополя.

Побачити запальні виступи MELOVIN, Олі Полякової, Олега Винника, гуртів «DZIDZIO» і «Антитіла» та інших популярних артистів глядачі каналу «Україна» зможуть 31 грудня в 20:00 в грандіозному новорічному шоу «Привіт, 20-ті!». Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.