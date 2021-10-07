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Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красу

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Четвер 07 жовтня 2021 19:33
Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красу Зіркові мами та їхні дочки (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

У багатьох знаменитих моделей і актрис, які прославилися на весь світ рідкісною красою, вже підростає гідна заміна. Причому часом схожість між мамою і донькою дійсно вражає.

Пропонуємо згадати 5 зіркових мам, дочки яких успадкували їх рідкісну красу.

Моніка Беллуччі і Діва Кассель

Із зовнішністю італійської актриси, яка давно отримала статус найкрасивішої жінки в світі, складно було б змагатися. Але її дочці Деві це цілком під силу. 17-річна модель успадкувала кращі риси матері і з віком стає все більше схожа на легендарну кінодіву: ті ж бездоганні риси обличчя, каштанове волосся, постава ... Дева вже стала обличчям відразу декількох модних кампаній. До слова, сама Моніка дуже рада тому, як вдало складається кар'єра дівчини. Актриса зізналася, що готова поступитися дорогою дочці і підтримувати її у всьому.

Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуЯк дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуМоніка Беллуччі та Дева Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Різ Уізерспун і Ава Елізабет Філліпп

Головна голлівудська кіноблондинка Різ Уізерспун народила дочку Аву в першому шлюбі. Зараз дівчині 22, а її мамі - 45. І нікого так часто не називають в мережі сестрами-близнючками, як їх. Те ж світле волосся, бездоганні риси обличчя і сяйво, яке буквально виходить від обох, зводить публіку з розуму. Ава захоплюється малюванням, благодійністю, активно піклується про навколишнє середовище і не має наміру йти по стопах мами. Хоча з її зовнішністю і талантами цілком могла б завоювати не меншу популярність.

Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуЯк дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуРіз Уізерспун і Ава Елізабет Філліпп (instagram.com/reesewitherspoon)

Алессандра Амбросіо і Аня Луїза Амбросіо-Мазур

Бразильська супермодель, найбільш відома як "ангел" Victoria's Secret, вже не так часто виходить на подіум. Зате її дочка, схоже, скоро відправиться прямо туди. Ані Луїзі Амбросіо-Мазур зараз 13, і вона активно завойовує любов публіки і фешн-майстрів. Дівчинка успадкувала красу матері, починаючи від модельного росту і статури до рис обличчя, а ще її активність і енергійність. Вона вже взяла участь у багатьох зйомках разом з мамою, а також самостійно і отримала тільки позитивні відгуки.

Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуЯк дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красу

Алессандра Амбросіо та Аня Луїза Амбросіо-Мазур (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кейт Мосс і Ліла Мосс

Коли 47-річна Кейт Мосс виходить на прогулянку юною дочкою Лілою, фанати не можуть стриматися від захоплення. Знаменита мама і дочка, яка вже здобула славу досвідченої моделі, виглядають неймовірно схожими. Але справа не тільки в цьому. 19-річна Ліла відрізняється таким же яскравим характером, сміливістю і умінням себе подати, як і Кейт, яка з юності мала славу бунтарки. Не так давно Ліла вийшла на подіум в Мілані під час шоу Fendace з інсуліновою помпою на стегні. Тим самим дівчина показала, що навіть з діабетом першого типу можна жити на повну.

Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуЯк дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуКейт Мосс і Ліла Мосс (фото: instagram.com/lilamoss)

Демі Мур і Скаут Уілліс

Демі Мур з'являється з дорослими дочками на публіці, і всі завмирають від захвату: 58-річна актриса виглядає, немов їх старша сестра. Особливо схожа на свою маму середня дочка Демі Мур і Брюса Уілліса - Скаут. Дівчинка дебютувала в кіно ще в чотирирічному віці, а потім знялася з мамою в екранізації роману "Червона буква". Але пізніше втратила інтерес до кіноіндустрії. Зате любить світські виходи. Днями вони разом з Демі Мур вирушили на показ в Парижі і викликали справжній фурор в мережі.

Як дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуЯк дві краплі: топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красуДемі Мур і Скаут Уілліс (фото: instagram.com/demimoore)

Раніше ми писали про топ-5 стильних виходів Кейт Міддлтон у речах демократичних марок.

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