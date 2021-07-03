Дні руйнування і творення: астрологи назвали везунчиків за знаком Зодіаку 3 та 4 липня

Гороскоп на липень 2021 говорить про те, що середина років принесе багатьом представникам зодіакального сузір'я напружені дні. Радості та щастя теж буде багато, але події будуть відбуватися хаотично і часто абсолютно несподівано.

Астрологи розповіли, кому неймовірно пощастить у багатьох сферах життя в ці вихідні, 3 і 4 липня. Про це повідомляє ТСН.

Гороскоп для всіх на 3-4 липня

Найближчі вихідні стануть доповненням один одного. Субота може принести руйнування, а неділя – творення. 3 липня накриє потужною, але негативною енергетикою, яка створить дуже ризиковані ситуації. Остерігайтеся неприємностей. Не спілкуйтеся з малознайомими та агресивними людьми, не ходіть поодинці по пустельних і темних вулицях, не відвідуйте великі скупчення людей.

У неділю енергетика зміниться на більш позитивну і це день відмінно підходить для втілення планів, для нових знань і спілкування з іншими людьми. Багато питань вийде вирішити легко і швидко, навіть ті, які довгий час не піддавалися – відповіді будуть лежати на поверхні й буде дивно, що раніше вони були непомітні.

Кому пощастить на цих вихідних, 3-4 липня

Діва

Очікується професійна пропозиція, про яку давно мріялося. Після заповітного дзвінка захочеться стрибати від радості, але астрологи нагадують, що щастя і радість люблять тишу, тому в суботу можна зачаїтися і не дуже яскраво реагувати. Давати позитивну відповідь на пропозицію відразу теж не варто – може стати поганою прикметою. Перечекайте кілька днів, а потім погоджуйтеся і радійте.

Скорпіон

На вихідних можете отримати знання або відомості, які будуть дуже до речі в професійній діяльності або особистому житті. Відразу застосувати їх не вийде, доведеться почекати сприятливих обставин. Але потім - Скорпіони відчують себе справжніми господарями становища і зможуть повернути ситуацію у власний бік. Головне - на той час не забути про нові відомості та навички.

Риби

Вас на вихідних порадують власні діти, які здивують і дадуть можливість неймовірно порадіти за них. Інші люди теж будуть приходити в захват. Не обов'язково, що досягнення відбудуться в навчанні або спорті – це може бути творчість або розвиток. Досягненням дітей часом батьки радіють набагато більше, ніж своїм власним. Повірте, у вас буде привід для щастя в ці дні.