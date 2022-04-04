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Благовіщення в Україні в 2022 році: коли настане світле свято

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Понеділок 04 квітня 2022 21:24
Благовіщення в Україні в 2022 році: коли настане світле свято Благовіщення 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Благовіщення - одне з найбільших свят в церковному календарі. Дата Благовіщення Святої Богородиці має постійну дату, і вона не прив'язана до Великодня.

Коли відзначають Благовіщення і які існують традиції – читайте в матеріалі нижче.

Благовіщення відзначається щорічно 7 квітня - рівно за дев'ять місяців до Різдва. Це свято символізує благу звістку від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона стане матір'ю Святого Духа, і від непорочного Зачаття народить Ісуса Христа.

З давніх часів цей день асоціюється в народі з приходом весни, стійкого весняного тепла, початком робіт на полях.

В Україні це свято має більш широке значення й існує передсвята та день посвятства. Їх можуть скасувати, якщо вони випадають на Страсну або Світлу седмицю.

Традиції на Благовіщення

У цей день в храмах і церквах проводять святкові служби, і священники одягаються в одяг блакитного кольору. На службах вони розповідають значення цього свята і його історію. А також значення знаменитого привітання архангела: "Радуйся!"

У церквах освячують зерно і насіння, які потім використовують для посіву нового врожаю. У Благовіщення дозволено вживати в їжу рибу. Також на Благовіщення зазвичай сповідуються і причащаються.

Заборони на Благовіщення

А ось займатися домашньою і важкою роботою заборонено. Зазвичай в будинках прибирання проводять напередодні свята і готують заздалегідь їжу для всієї родини, щоб у світлий день відпочити.

За народними традиціями - "на Благовіщення навіть птах не в'є гнізда".

На Благовіщення проводять час зі своєю сім'єю і категорично не можна лаятися, лихословити та ображати один одного. Не можна проводити галасливі забави та зловживати алкоголем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться у квітні 2022.

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