Дякую за сина: Осадча і Горбунов похизувалися важливою подією

Юрій Горбунов і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова пара телеведучих - Катя Осадча і Юрій Горбунов - відсвяткували вже четверту річницю весілля у середу, 3 лютого. Вони обопільно привітали один одного з цією важливою подією.

Горбунов в Instagram привітав дружину з лляним весіллям і подякував за сина Івана, який народився теж в лютому 2017-го, як і їхня дружня сім'я.

"Сьогодні в нас лляне весілля! Це ще так мало! А скільки всього було! А скільки ще буде! Люблю тебе, моя @kosadha! І дякую тобі за Івана!" - підписав знімок з жінкою Юра.

Юрій Горбунов привітав дружину Катю Осадчу з річницею весілля (скрін: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя відповіла романтичним фото, на якому вона вони з чоловіком позують в солом'яних капелюшках. Телеведуча пише, що неймовірно щаслива у шлюбі з Горбуновим.

"@gorbunovyuriy, щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так. До злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля, і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе", - щиро зізналася телеведуча.

Катя Осадча зізналася в коханні чоловікові в їхню річницю весілля (скрін: instagram.com/gorbunovyuriy)

Дописувачі побажали багато щастя дружній зірковій сім'ї. Вони залишили безліч коментарів під постами телеведучих:

Бережіть своє щастя, чудова пара!

Большущего Вам счастья.

Вітаємо! Ви прекрасні! Щастя Вашій родині!

Такі зворушливі.

Вітання гарній парі!

До слова, нещодавно Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності, але зірка поки що не прокоментувала чутки.

Телеведучі побралися 3 лютого 2017-го року, а вже 18-го числа народився їхній син Іван. Цікаво, що вони не поспішають показувати обличчя малюка широкому колу людей.

Катя виховує двох синів. Старшого Іллю вона народила у вересні 2002 року від першого чоловіка - бізнесмена і народного депутата від "Партії зелених" Олега Поліщука.