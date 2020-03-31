Квітень 2020: Китайський календар стрижок, що впливає на долю

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Календар підказує, коли краще стригти або фарбувати волосся

Місячний календар стрижок обіцяє ріст волосся, стійке забарвлення і красиву зачіску. Але стан і зростання волосся — наслідок генетики, стану здоров'я, гормональних і обмінних процесів в організмі. Та й волосся росте не з кінчика, немов пальма, а виштовхується з цибулини. Цей факт був відомий китайській медицині, яка також використовує астрологічні цикли.

У Китаї в залежність від астрологічних чинників ставиться не ріст волосся, а життєві обставини. Експерти київської "Лабораторії фен-шуй" підготували короткий китайський календар стрижок на квітень 2020 спеціально для читачок РБК-Україна.

Якщо поруч з датою зазначено тварина вашого року народження, стрижка вплине на вас особливо. Мова йде лише про ріст волосся, фарбувати можна в будь-який день. І головне правило: робіть це у світлий час доби.

Китайський календар стрижок на Квітень 2020

1 квітня — обставини, що сприятливо впливають на здоров'я і тривалість життя Щура, Тигра, Дракона, Собаки, Свині. Не рекомендується Змії, Коню, Кози, Мавпі.

2 квітня — невелика хвороба, особливо у Бика, Дракона, Змії, Кози, Собаки.

3 квітня — радісні обставини у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру і Кроликові.

4 квітня — прояснення давно хвилюючої ситуації у Тигру, Кролика, Кози, Мавпи. Стрижка не рекомендується Щуру, Дракону, Змії.

5 квітня — небезпечне захворювання і загрозливі обставини життя, особливо у Дракона, Змії, Мавпи.

6 квітня — можливості для особистісного зростання у Кози, Собаки. Але несприятливо для Пацюка.

7 квітня — поліпшення якості життя у Пацюка, Бика, Кролика, Змії, Коня. Не рекомендується Тигру, Мавпі, Півню, Собаці.

8 квітня — занепад життєвих сил, у Змії і Коня

9 квітня — погіршення капілярного кровообігу, яке впливає на зір і колір обличчя. Стрижка несприятлива у Бика, Тигра, Дракона, Кози, Собаки.

10 квітня — фінансові втрати, особливо у Тигра і Кролика.

11 квітня — можливості для наведення в житті порядку, прояснення мислення у Бика, Тигра, Зайця. Не рекомендується Щуру і Свині.

12 квітня — відсутність засобів до існування і на елементарні потреби, особливо у Мавпи.

13 квітня — небезпечне захворювання, особливо у Кролика.

14 квітня — загострення хронічних захворювань, особливо у Мавпи і Півня.

15 квітня — фінансовий зростання у Пацюка, Бика, Дракона, Собаки, Свині. Не рекомендується Змії, Коню, Козі.

16 квітня — інфекційне захворювання у Бика, Дракона, Кози, Собаки.

17 квітня — підвищення внутрішньоочного тиску у Тигра, Кролика.

18 квітня — щасливі обставини у Бика, Тигра, Зайця. Не рекомендується Щуру, Свині.

19 квітня — від стрижки краще відмовитися Півневі.

20 квітня — конфліктні ситуації. Від стрижки краще відмовитися.

21 квітня — душевні терзання, жорстка потреба визначитися у Мавпи і Півня.

22 квітня — осуд ваших дій і новини про смерті у Щура, Кроля, Змії, Коня, Свині.

23 квітня — обставини, що негативно впливають на тривалість життя у Бика, Дракона, Коні, Кози, Собаки.

24 квітня — сварки і захворювання у Тигра і Кролика.

25 квітня — сварки і захворювання у Щури, Бика, Тигра, Свині.

26 квітня — від стрижки краще відмовитися Півня, Собаки, Свині.

27 квітня — поліпшення здоров'я і зростання сили у Кози і Собаки.

28 квітня — зростання доходів і фінансових можливостей у Пацюка, Тигра, Змії, Собаки, Свині. Не рекомендується Бика, Кози, Мавпи, Півня.

29 квітня — фінансові і матеріальні втрати у Змії і Коні.

30 квітня — засудження ваших дій і несприятливі наслідки у Бика, Дракона, Кози, Собаки.