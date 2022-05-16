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Аліна Паш після перемоги Kalush на Євробаченні поскаржилась на травлю: "залишаюсь тотальним ворогом"

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Понеділок 16 травня 2022 10:15
Аліна Паш після перемоги Kalush на Євробаченні поскаржилась на травлю: "залишаюсь тотальним ворогом" Фото: Аліна Паш (instagram.com/alinapash)
Автор: Світлана Мащенко

Аліна Паш після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 поскаржилася, що травля в її бік з боку хейтерів триває. Артистка каже, що зараз вона переживає "чергову хвилю ненависті".

Про це артистка написала в Instagram.

"Стараєшся робити все, що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо вочевидь до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада - завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя на трендах соцмереж", - написала співачка.

Вона додала, що суспільна думка й інтернет працюють таким чином, що на гірші вчинки "інших діячів" заплющуються очі, "бо не модно".

Ознакою ж сильного й свідомого суспільства, на думку Аліни, є вміння вибачати й визнавати помилки один одного.

В чому суть скандалу з Євробаченням і Аліною Паш

Нагадаємо, що Аліна Паш стала переможницею Нацвідбору на Євробачення 2022 і мала представляти Україну з піснею "Тіні забутих предків".

Однак артистці згадали поїздку в Крим та фото на тлі Кремля. Аліна Паш навіть надала довідку, що НЕ їздила до анексованого Криму через російський кордон, проте виявилося, що документ підроблений.

Як виявилося, співробітник команди співачки зробив підроблену довідку, не чекаючи від прикордонної служби офіційної відповіді.

Згодом співачку дискваліфікували за порушення правил Нацвідбору.

Нагадаємо, що в ніч з 14 на 15 травня стало відомо про перемогу Kalush Orchestra з піснею Stefania на Євробаченні 2022. Глядачі віддали українцям рекордну кількість балів, небачену за всю історію міжнародного пісенного конкурсу.

Раніше ми писали, що воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів.

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