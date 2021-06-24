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24 червня не ходіть купатися і не рвіть траву: що суворо заборонено робити в цей день

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Четвер 24 червня 2021 05:56
24 червня не ходіть купатися і не рвіть траву: що суворо заборонено робити в цей день Фото: яке свято 24 червня (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

24 червня православні християни вшановують пам'ять апостола Варфоломія (Бар-Толомая, Натанаїла), одного з 12 учнів Ісуса Христа. Також в цю дату шанують святого, апостола від сімдесяти Варнаву, архієпископа, сподвижника Святого Павла.

У народі свято 24 червня відоме під назвами День Варнави, День Варфоломія, Варфоломіїв день, Суничник.

На українських землях з датою пов'язаний ряд стародавніх суворих заборон, а також традицій, які беруть свій початок ще з язичницьких часів - зокрема, вважалося, що з 24 червня настають "русалчині дні", що триватимуть до Івана Купала (7 липня).

Додамо також, що в католицтві 24 червня святкую Різдво Іоанна Предтечі - Іоанна Хрестителя, у якого прийняв хрещення Спаситель.

Іменинники цього дня - День Ангела сьогодні відзначають Єфрем, Варфоломій, Іван, Варвара.

Згідно з церковними переказами, апостол Варфоломій після розп'яття і Воскресіння Христа спочатку проповідував разом з апостолом Філіпом в Сирії та Азії, потім був в Індії, де переклав Євангеліє від Матвія. У Вірменії зцілив царя Санатрука або сина царя Трдата від прокази біля джерела молока. Пізніше через хитрощі язичницьких жерців був схоплений, і в місті Альвані (Баку) прийняв мученицьку смерть: спочатку його розіп'яли головою вниз, а після з живого здерли шкіру.

Мощі апостола Варфоломія зараз зберігаються в церкві святого Варфоломія в Римі, а частина черепа була перенесена у Франкфуртський собор святого Варфоломія.

Апостол Варнава вважається засновником Кіпрської Православної Церкви. У 61 році в місті Саламін (біля Афін, в Греції) був схоплений в синагозі, і був підданий тортурам та смерті - його спалили на багатті. Головна частина мощей святого залишилася на Кіпрі.

Традиції цього дня:

  • У Київській Русі-Україні здавна вірили, що в день 24 червня на полях, луках і в травах ховається нечиста сила, яка здатна перетворювати навіть цілющі трави на отруйні.
  • Також вважалося, що в цю дату всі духи водойм стають видимими для людей, тому біля річок і ставків можна наштовхнутися на русалок, що не обіцяло нічого хорошого, особливо молодим хлопцям, яких ті могли залоскотати до смерті.
  • А ще на початку "русалчиних днів" за старих часів вірили, що ворожіння такі ж правдиві, як і на святки. Тому молоді дівчата і жінки ворожили на судженого, пару, одруження, долю, на зраду чоловіків.
  • Також в цю дату можна було проводити ритуал від невезіння, пов'язаний з розчісуванням волосся і киданням їх пука з гребінця в грубку.
  • Ще в цей день ходили в ліс перевірити, чи не поспіла суниця (звідси й така додаткова назва у дати - Суничник): якщо вона була стиглою та червоною, значить цього літа можна було очікувати хороший урожай ягід.

Що не можна робити у Варфоломіїв день:

  • Суворо заборонялося на Варфоломія косити або рвати траву - в ній нібито ховалася нечисть, або передавала рослинам отруту і хвороби, які могли перейти на порушника табу.
  • Так, навіть полоти траву в городах вважалася небажаною роботою.
  • У цей літній день під забороною також було ходити купатися, через ризик зустріти русалок, і вже більше не повернутися додому.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо зі світанку душно і сильно пахне жимолостю - скоро чекай на негоду.
  • Якщо сьогодні по воді туман стелиться, буде багато грибів.
  • Якщо в цей ранок здалося бліде сонце, то це віщувало дощ до вечора.
  • Якщо в сонячний день в небі майже не видно голубів, то скоро погода зіпсується.
  • Якщо під час грози довго чути гуркіт грому - буде затяжна негода.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли українці відзначатимуть день Івана Купала, які традиції потрібно дотримуватися і що не можна робити.

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