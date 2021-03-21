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21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 07:03
21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот Свято 21 березня (фото: УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

21 березня православні християни відзначають у першу Неділю Великого Посту свято Торжество Православ'я, який був встановлений з нагоди Константинопольського собору 843 року, скликаного для відновлення іконошанування у Візантійській імперії.

У народі дата також відома, як Весняний сонцеворот, і свято ще називали Вербоносицею, а день вважався справжнім початком весняного періоду.

Здавна вірили, що вербні гілки володіють магічною силою, здатні очистити оселю від усяких бід і прогнати сварки.

В цей день іменини відзначають: Афанасій, Іван, Володимир, Дементій, Лазар.

21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворотІкона "Торжество Православ'я" (Візантія, XV століття, фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

Згідно з традиціями, у цей день потрібно принести в хату кілька гілочок верби, і ця рослина має захистити оселю від нечистої сили.

Також вірили, що гілки верби з пухнастими "котиками" повинні принести в дім удачу.

В старовину також легенько били тіло вербою для зміцнення здоров'я, і щоб відігнати хворобу.

Щоб позбутися головного болю, гілку верби розминали і клали під хустку на голову.

Повір'я свідчили, що якщо сьогодні ти побачиш свою кохану людину, то ваша любов буде щасливою і міцною. Тому в цей день намагалися не засиджуватися вдома, і тим більше - лишатися насамоті.

Що не можна робити в цей день

  • Суворо заборонялося самому садити вербу сьогодні - вірили, що інакше це може призвести до смерті або великого нещастя.
  • В цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.
  • Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти - особливо з рідними - інакше це може зруйнувати стосунки та привести до великої сварки.
  • У цей день забороняється сумувати - інакше весь рік буде в тузі.
  • Зазвичай у цей день за серйозні справи не бралися, за можливості, краще відкласти їх на потім.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні прилетіли жайворонки, значить весна буде тепла.
  • Якщо сьогодні туман, то незабаром прийдуть заморозки.
  • Яка сьогодні буде погода протягом дня - таке і все літо буде.
  • Якщо в небі хмари пливуть високо, значить буде хороша погода.

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу, зазначених у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.

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