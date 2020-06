10 інтер'єрних рішень завдяки телевізорам Samsung

Новий дизайнерський телевізор від Samsung (фото: samsung.com)

Телевізор для всіх вже річ звична і необхідна. А якщо це не просто телевізори, а справжній витвір мистецтва з відмінною якістю зображення і всіма необхідними smart-функціями, які ідеально впишуться в сучасний інтер'єр?

Ми вирішили закцентувати увагу на 10 основних причинах, за якими нові дизайнерські телевізори Samsung The Frame і Samsung The Serif з "чорного" прямокутника можуть перетворитися на рішення, яке буде доповнювати інтер'єр, а не просто займати корисний простір.

Змога органічно "вписати" телевізор у колірну палітру приміщення і час від часу "освіжати" свій дизайн

Телевізор The Frame, обрамлений елегантною змінною рамкою, яка створює імітацію дерев'яної рами, на зразок справжньої картини. 4 доступних кольори (чорний, білий, горіховий та бежевий) дозволяють не тільки обирати рамку під дизайн свого інтер'єру але і створювати нові акценти.

Мати свою персональну арт-галерею вдома – це реально

Щоб "оживити" екран, коли телевізор "засинає", в Samsung реалізували режим "Мистецтво", в який The Frame переходить автоматично після виключення. За допомогою вбудованого додатка "Art Store", завдяки якому доступно більше 1200 робіт відомих художників і фотографів з найбільших галерей і музеїв світу: Прадо, Альбертіна, Тейт, Уффіці, Лувр, музей Вікторії і Альберта, Magnum Photos, LUMAS, ви легко зможете насолоджуватися світовими шедеврами прямо у себе вдома.

Ідеальне кріплення

Погодьтеся, що телевізор The Frame в оформленні під картину, що звисає зі стіни, виглядав би безглуздо. Але в Samsung передбачили можливість встановити його на стіну ідеально рівно - без зазору та видимих ​​проводів завдяки кріпленню No Gap Wall Mount і тонкому майже прозорому кабелю One Invisible Connection. До речі, The Frame можна не тільки повісити на стіну, але й встановити на витончену підставку-мольберт. Стильно!

Естетичність і функціональність 2 в 1

Якщо ви не тільки естет, але і цінитель функцональності, вибирайте дизайнерський телевізор The Serif, розроблений Samsung у співпраці з найвідомішими в світі промисловими дизайнерами меблів Ronan & Erwan Bouroullec. Дизайнери спеціально намагалися піти від традиційної для телевізора форми. Завдяки цьому корпус телевізора вийшов не тільки незвичайним, але і функціональним, адже його верхню межу можна використовувати в якості підставки. Сучасний дизайн by Bouroullec – це ще й дизайн 360, металева основа та стильна, функціональна рамка навколо телевізора.

Затишна атмосфера в будинку замість "чорного" прямокутника

Коли The Serif вимкнений, його дисплей теж може залишатися активним, для цього призначений інтер'єрний режим Serif Ambient. З ним телевізор може підлаштовуватися під фактуру та колір стін, а також відтворювати час, прогноз погоди, фотографії або завантажені твори мистецтва.

Ідеальне рішення для меломанів

Унікальною для The Serif є функція, яка дозволяє підключити телевізор до смартфона, просто поклавши девайс на верхню частину ТВ. Реалізовано це через вбудований модуль NFC. Виводьте улюблену музику на динаміки телевізора та насолоджуйтеся.

100% колірний об'єм і неймовірна якість зображення

Дисплей в The Frame і The Serif має екран QLED, який забезпечує відображення 100% колірного об'єму і передає точні та насичені кольори на будь-якому рівні яскравості. А підтримка стандарту HDR10 + дозволяє бачити навіть найдрібніші деталі без втрати якості зображення в темних або світлих сценах.

Реальний звук

Саунд – не менш важлива частина. В телевізорах The Frame і The Serif за нього відповідає фірмовий процесор Quantum 4К. Технології штучного інтелекту оптимізують звук в залежності від сцени на екрані.

Телевізор – як центральний хаб для девайсів розумного будинку

Флагманські моделі The Frame і The Serif підтримують сервіс SmartThings, за допомогою якого можна керувати пристроями розумного будинку прямо з телевізора.

Один пульт для всіх домашніх пристроїв

За допомогою універсального пульта One Remote, можна автоматично "підхоплювати" і безпосередньо управляти всіма пристроями у вашому домі, що ідеально зручно.

Підсумовуючи, хочеться зазначити, що дизайнерські телевізори The Frame і The Serif здатні гармонійно доповнити інтер'єр, подарувати емоції і зробити ваш будинок сучасним та затишним.

Телевізор Samsung The Serif

Автор: Марія Бойко