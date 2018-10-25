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Київ вдень і вночі: 5 сезон 28 серія дивитися онлайн

Lite » Серіали 25.10.2018 - 17:59

У четвер, 25 жовтня в ефірі Нового каналу покажуть 28 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 28 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

П'ятий сезон серіаліті набирає обертів. І в пентхаусі на лівому березі Києва стає все гарячіше. Ярослава намагається помститися колишньому хлопцю Дружині, Аліна намагається спокусити свого начальника Назара, а Настя думає, як заробити на життя. Пристрасті, інтриги, розслідування (тут за справу беруться Альбіна та її чоловік Саша) – всього цього буде вдосталь в нових епізодах серіаліті Київ вдень і вночі на Новому каналі.

Поки реаліті Топ-модель по-українськи підкорює найбільш татуйована учасниця всіх сезонів Яся Крутова, ми вирішили розповісти про фанатів тату з іншого проекту Нового каналу - Київ вдень і вночі. Найбільше наколок ми нарахували у романтичного Насіння і підступної Аліни.

Київ вдень і вночі: 5 сезон 27 серія дивитися онлайнСем з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Сем за красу

– у мене на тілі три татуювання. Першим я набив півонія на нозі. До речі, про те, що ця квітка називається піоном, дізнався вже після того, як малюнок був готовий. Вирішувалося недовго. Просто подумав, що хочу зробити татушку. Знайшов в інтернеті вільного майстра, подивився його ескізи, побачив прикольний квітка. А потім пішов і набив його.

Наступним на черзі був рукав – це коли руку від зап'ястя до плеча забивається малюнками. Потім – татуювання на животі. Обидві поки що в процесі.

Татуювання для мене взагалі нічого не значать. Просто красиві картинки. Ту, яка у мене на руці, взагалі побачив за годину до початку роботи. Він придумував і малював ескіз при мені. Я подивився, подумав, що нормально, і набив. Мені здається, правильно не вкладати ніякого сенсу в тату. Тоді воно не набридне, не почне дратувати і нагадувати про щось. А малюнки не перестануть бути красивими.

Аліна за смисли

– У мене теж три татуювання на тілі. Але всі вони для мене щось значать. Одна з татуювань, правда, ще недопрацьована, – це символ всесвіту. Я дуже вірю у Всесвіт і долю. А два інші тату – це дуже особисте. Може, коли-небудь про це розповім... А може і ні.

Київ вдень і вночі: 5 сезон 27 серія дивитися онлайнАліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Київ вдень і вночі: 5 сезон 27 серія дивитися онлайн

Аліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Київ вдень і вночі: 5 сезон 27 серія дивитися онлайнАліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Дивись нові епізоди серіаліті у вівторок і середу в 23:59, у четвер о 00:20 у п'ятницю о 23:40 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.

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