Американський YouTube-канал про подорожі зняв ролик про Київ

Відео: Kyiv, Ukraine: Cost Of Living 4K (youtube.com/PassportHeavy)

Американський канал PassportHeavy про подорожі випустив ролик про Київ. Відео було опубліковано на YouTube-акаунті проекту.

У ньому розповідають про культуру Києва, вартість проживання в столиці, транспорті і нічне життя міста.

Ведучий та засновник проекту Юбриль Агоро досліджував столицю України протягом кількох днів. Він звернув увагу на гостинність киян, зазначив дешеві ціни на житло і продукти, а також залишився задоволений якістю місцевих ресторанів.

Кадр з відео (youtube.com/PassportHeavy)

Автор ролика також зазначили, що їх дуже вразила українська столиця. Очікування і реальність виявилися абсолютно різними.

"Київ – найбільш недооцінене місто, в якому я коли-небудь бував. Він перевершив всі мої очікування, змінив моє сприйняття того, чого можна очікувати від регіону. На заході припускають, що Україна – це стара країна з поганою інфраструктурою і відсутністю пригод, але це далеко від істини", – йдеться в описі до відео.

Кадр з відео (youtube.com/PassportHeavy)

Проект PassportHeavy створив в 2016 році мандрівник Юбриль Агоро. Мета команди – навчати людей за допомогою подорожей, розповідати про нові місця через відеопутівники

Нагадаємо, відомий ведучий назвав три міста, які має відвідати кожен українець. Він також зазначив, що в Україні погано розвинений внутрішній туризм.

Ми також писали про те, що подорожі корисні для здоров'я. Деякі вчені вважають, що подорожі є альтернативою лікам. Почнемо з того, що це чудові фізичні навантаження, особливо якщо ваша відпустка проходить не тільки на пляжі, а ще й в активних прогулянках.

До речі, якщо ви теж думаєте, куди б поїхати на свята, LITE склав для вас добірку міст світу, які казково красиві в цей період.

Відео: РБК-Україна