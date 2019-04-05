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Золото і бахрома: Анна Сєдокова похизувалася ефектним весняним "луком"

Lite » Мода 05.04.2019 - 18:29
Золото і бахрома: Анна Сєдокова похизувалася ефектним весняним "луком"
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фани оцінили стильну куртку співачки

Ганна Седокова регулярно радує своїх шанувальників новими фото в Instagram - співачка ділиться новинами, а також демонструє свою апетитну фігуру на часом досить відвертих кадрах. Однак цього разу артистка похвалилася ефектним і стильним весняним образом.

На знімку Анна зображена на вулиці в променях сонячного світла. Для прогулянки виконавиця вибрала блакитні джинси і модну курточку золотистого кольору, прикрашену знизу довгою бахромою. Завершують "лук" сонцезахисні окуляри і червона помада.

Золото і бахрома: Анна Сєдокова похизувалася ефектним весняним &quot;луком&quot;

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

У підписі до публікації Сєдокова поскаржилася на складності ремонту - ймовірно, вона робить його в своїй новій московській квартирі, купівлею якої хвалилася не так давно.

"Зараз ми ще на початку, але планування вже майже завершили. Тепер вибираємо кухню, меблі. Робимо остаточний дизайн. Потрібні ваші Поради!" - написала співачка.

Багатьом підписникам сподобалася незвичайна і ефектна курточка Анни і її образ в цілому.

  • "Як завжди шикарна!)"
  • "Веселенька куртка"
  • "Моя красива"
  • "Красуня! доброго дня)"
  • "Куртка вогонь"
  • "Ганна, успіхів Вам у ремонті"
  • "Анна-стиляга"
  • "Я не про ремонт, але не можу не написати. Класна куртка"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала фанів змінами у зовнішності. На щастя, це виявився лише першоквітневий жарт.

Ми також писали, що Анна Сєдокова викликала захоплення нарядом з леопардовим принтом.

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