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Для жарких вечірок: Алессандра Амбросіо показала спокусливий вечірній образ

П'ятниця 14 серпня 2020 22:24
Для жарких вечірок: Алессандра Амбросіо показала спокусливий вечірній образ
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Зірка підкорила мережа красою

Алессандра Амбросіо – одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яка завдяки ефектній зовнішності і бездоганній фігурі може дозволити собі найрізноманітніші аутфіти. 39-річна красуня з'являється в зухвалих міні-сукнях, брючних костюмах в чоловічому стилі та численних кежуал-образах... В повсякденному житті маму двох дітей часто можна помітити в спортивних речах і легінсах. А ось для вечірок і виходів у світ вона підбирає луки максимально спокусливі.

Для жарких вечірок: Алессандра Амбросіо показала спокусливий вечірній образДля жарких вечірок: Алессандра Амбросіо показала спокусливий вечірній образ

Алессандра в новому аутфіті (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу бразильська красуня показала образ, який стане ідеальним для спекотних літніх вечірок. Дівчина одягла білу сукню на одне плече, а в якості аксесуарів обарла популярні зараз золоті ланцюжки в кілька рядів, які відмінно поєдналися з дрібними золотими сережками-гвоздиками. Волосся вона прибрала в високу, трохи недбалу зачіску, заколовши його шпильками. Окремої уваги заслуговує макіяж Алессандри – вона вирішила його зробити в бронзових тонах, і не прогадала. Такий мейк-ап відмінно підкреслив загар шкіри популярної моделі, зробивши її сяючою в прямому сенсі. Бездоганний тон, "пухнасті" брови і вії, невеликі стрілки і манливі легким блиском губи – в такому образі модель точно стала королевою вечірки. Беремо на замітку!

Для жарких вечірок: Алессандра Амбросіо показала спокусливий вечірній образАлессандра обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, пізніше Амбросіо запостила в сторіз ще більш привабливий образ, над яким ретельно попрацювали майстри. На цей раз їй зробили макіяж з акцентом на очі, промалювавши легкі smoky і ретельно профарбувавши вії. А губи при цьому залишили не нейтральними, а яскравими, причому злегка вийшли за природний контур. Волосся Алессандрі витягли з допомогою праски та розпустили по плечах. Такі зачіска і макіяж стали відмінним доповненням до невагомої шовкової сукні в білизняному стилі. З аксесуарів модель залишила один ланцюжок і сережки.

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