Вечірка почалася: рок-н-рольна колекція GOLETS FW19-20

Фото: fashionweek.ua

Бренд GOLETS яскраво відзначив свій ювілей

На подіумі Українського тижня моди сезону осінь-зима 2019/20 бренд GOLETS відзначив своє 25-річчя! У зв'язку з настільки важливою подією дизайнер Олена Голець створила святкову та дуже яскраву колекцію в стилі рок-н-рол.

Дизайнер зазначає: достатньо надягти велюровий костюм зі штанами-кльош з її нової колекції, і вуаля — ви зірка лондонського бенду 1970-х.

Нова ювілейна колекція GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Колекція GOLETS — суцільне свято. Тут представлено безліч яскравих речей з паєтками, багато пір'я, блискучих і металевих фактур.

Новинки Олени Голець дійсно відносять нас у затишні і манірні клуби Лондона, де панує стриманість і інтелігентність. У колекції представлені класичні пальто з довгими рукавами, брючні костюми в клітку, скромні кофтинки та спідниці-міді.

Нова ювілейна колекція GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Родзинка нової колекції — смокінги, які дизайнер пропонує в якості альтернативи коктейльних суконь.

Кольори і тканини нового модного сезону сезону відрізняються затишністю — це і ніжний вельвет насиченого карамельного кольору на піджаку, і "острівці" вовни на стильних куртках. Жіночі образи чергуються з чоловічими, щоб пари змогли придивитися собі моделі відразу для двох.

Нова ювілейна колекція GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Зазначимо, на головному fashion-подіумі країни також відбувся тріумф тілесності і уроки анатомії фантастичної колекції DZHUS FW19-20.

До цього Yana Chervinska представила "багатошарову" колекцію FW19-20 - "будиночки" для душі і тіла.

А ось Elena Burenina представила чуттєву колекцію "Feel ме".