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Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)

Lite » Мода 01.02.2019 - 22:26
Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)
Фото: Джамала (РБК-Україна)

1 лютого стартувала головна модна подія зими - Ukrainian Fashion Week FW19-20

У п'ятницю, 1 лютого, в Києві почалася головна модна подія зими - 44-й тиждень моди Ukrainian Fashion Week FW19-20, який триватиме до 5 лютого.

У програмі яскравої події - 50 дизайнерських брендів, 39 шоу, 10 презентацій, 4 спеціальних проектів, 6 лекцій та публічних обговорень. Локація залишилася незмінною - fashion-подія проходить у стінах Мистецького Арсеналу в Києві. У цьому сезоні дизайнери обіцяють "дивувати несподіваними альянсами і релізами".

За традицією, відкрив модний огляд показ колекції відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт.

Відкриття та перше дефіле Тижня моди відвідали багато українських знаменитостей, які прийшли доглянути собі стильні обновки, а заодно і блиснути своїми ефектними нарядами.

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Джамала (фото: LITE)

Серед них були помічені музиканти, політики, телеведучі та інші відомі особистості. Пропонуємо вам подивитися підбірку фото зоряних гостей першого дня Тижня моди в Києві.

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Катя Тейлор (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Сергій Лещенко (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Єлизавета Скічко-Юрушева (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Олена Рева (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Ася Мхітарян (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Сергій Созановський та Ірина Костюк (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Олена Лавренюк (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Даша Коломієць (фото: LITE)

Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)

Нагадаємо, Джамала захопила яскравим і стильним образом на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20. Співачка віддала перевагу білому в смужку брючному костюму бренду FLOW THE LABEL.

Ми також писали, що ведуча Маша Єфросиніна продемонструвала ефектний образ в комбінезоні синього кольору від ELENAREVA. При цьому вона дуже вигідно підкреслила свою фігуру.

До речі, знаменита модель і актриса Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain, викликавши справжній галас в модній індустрії.

Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20 У Києві яскраво стартувала Ukrainian Fashion Week – звичайно, з показу Poustovit
Новини України Джамаладизайнермода
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