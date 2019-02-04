ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Lite » Мода 04.02.2019 - 12:09
Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20
Фото: fashionweek.ua

Дизайнер досліджує багатофункціональність людської анатомії

Показ бренду DZHUS — це завжди трепетне очікування чогось надприродного, фантастичного і виходить за рамки. Ірина Джус — одна з найвідоміших українських дизайнерів, яка ніколи не підлаштовується під тренди і загальноприйняті канони, а завжди йде своїм власним шляхом і не зраджує своєму баченню.

Український тиждень моди сезону осінь-зима 2019/20 не стала винятком. DZHUS представила колекцію, присвяченій ключової ідеї свого бренду — дослідженню анатомії людини. 

Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Нова анатомічна колекція DZHUS (фото: fashionweek.ua)

Кожен образ нагадує складні фантастичні экзоскилети, трансформують конструкції — як якийсь тріумф тілесної функціональності. У колекції простежується багато новаторських ідей крою.

 

Нова анатомічна колекція DZHUS осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Крім того, традиційно для бренду, в новій колекції відсутні яскраві фарби і розкішні тканини. Образи максимально етичні по відношенню до природи й людини — це теплі, затишні і функціональні вбрання з традиційного для DZHUS матеріалу "cruelty-free" (для створення виробів використовується утеплювач з волокон конопель).

Ірина Джус переконана, що матеріальне не є антиподом духовного, це невід'ємний інструмент самопізнання. А усвідомлений підхід не обмежує, а лише збагачує досвід споживання.

 

Нова анатомічна колекція DZHUS осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, що Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week. Ідеєю нової колекції стала відома фраза "Метелики — це квіти, підхоплені вітром".

Yana Chervinska по-своєму обіграла багатошаровий і об'ємний тренд у верхньому одязі, представивши "будиночки" для тіла.

Також дивіться бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі.

Мода 2019: який каблук буде популярним у новому сезоні Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція "Feel mе" від Elena Burenina
Новини України дизайнермода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся