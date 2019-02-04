Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Фото: fashionweek.ua

Дизайнер досліджує багатофункціональність людської анатомії

Показ бренду DZHUS — це завжди трепетне очікування чогось надприродного, фантастичного і виходить за рамки. Ірина Джус — одна з найвідоміших українських дизайнерів, яка ніколи не підлаштовується під тренди і загальноприйняті канони, а завжди йде своїм власним шляхом і не зраджує своєму баченню.

Український тиждень моди сезону осінь-зима 2019/20 не стала винятком. DZHUS представила колекцію, присвяченій ключової ідеї свого бренду — дослідженню анатомії людини.

Нова анатомічна колекція DZHUS (фото: fashionweek.ua)

Кожен образ нагадує складні фантастичні экзоскилети, трансформують конструкції — як якийсь тріумф тілесної функціональності. У колекції простежується багато новаторських ідей крою.

Нова анатомічна колекція DZHUS осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Крім того, традиційно для бренду, в новій колекції відсутні яскраві фарби і розкішні тканини. Образи максимально етичні по відношенню до природи й людини — це теплі, затишні і функціональні вбрання з традиційного для DZHUS матеріалу "cruelty-free" (для створення виробів використовується утеплювач з волокон конопель).

Ірина Джус переконана, що матеріальне не є антиподом духовного, це невід'ємний інструмент самопізнання. А усвідомлений підхід не обмежує, а лише збагачує досвід споживання.

Нова анатомічна колекція DZHUS осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, що Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week. Ідеєю нової колекції стала відома фраза "Метелики — це квіти, підхоплені вітром".

Yana Chervinska по-своєму обіграла багатошаровий і об'ємний тренд у верхньому одязі, представивши "будиночки" для тіла.

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