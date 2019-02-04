У тренді: Катя Осадча захопила ефектним нарядом зі зміїним принтом

Ведуча активно попрацювала на Українському тижні моди
Зоряна українська телеведуча Катя Осадча, яка зізналась до кого таємно літала в Данію, поділилася з шанувальниками новими фото у яскравому і ефектному образі. Як повідомила шоувумен в Instagram, вона відвідала деякі покази в рамках Ukrainian Fashion Week 2019, яка зараз проходить у Мистецькому арсеналі в Києві.
На знімках телезірка позує в бірюзовому брючному костюмі зі зміїним принтом. Катя доповнила образ білим поясом, масивними сережками і стильним червоним капелюшком.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Покази UFW тривають. Якщо порахувати, то це 27 Український тиждень моди, який ми знімаємо. Світське життя - літопис української fashion, в архівах багато цікавого. Що вам запам'яталося з тижнів моди, за ці 13 років наших ефірів?" - поцікавилася Осадча у підписників.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Шанувальники залишилися в захваті від вбрання ведучої і зазначили, що поєднання кольорів вийшло дуже вдале.
"Кати, дуже красиво!";
"Як завжди на висоті!!!";
"Красунняяяяя";
"Катерина, дуже гарне поєднання кольорів";
"Небезпечна жінка! Шикарний образ", - пишуть фолловери Осадчої.
Як відомо, Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом в німецькому Дрездені, де вона побувала на зйомках чергового випуску "Світського життя".
Ми також писали, що Катя Осадча взяла участь у флешмобі #10yearschallenge, у зв'язку з чим показала свої старі фото.
А також повідомляли, що зимові канікули Катя Осадча та Юрій Горбунов проводили на Мальдівах, звідки телеведуча ділилась яскравими фото райських куточків острова.
Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)