Тіна Кароль спокушає стрункими ніжками у вбранні з екстремальним розрізом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала кілька образів з нового кліпу "Іди на життя"

Тіна Кароль – ода з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Співачка із задоволенням носить одяг як від всесвітньо відомих брендів, причому є амбасадором одного з них, так і блищить в творіннях українських дизайнерів. Її виходи в світ завжди викликають бурхливі обговорення в мережі. Наприклад, нещодавно вона з'явилася на модному столичному заході в ефектноій білій сукні від Louis Vuitton та не одна, а в чоловічій компанії. На свіжих знімках в "сторіз" instagram Тіна показала кілька пам'ятних образів в не менш привабливих луках.

Тіна Кароль позує в плаття ніжного сіро-блакитного відтінку від українського бренду the Coat by Katya Silchenko. До речі, в гардеробі української поп-діви чимало одягу від Каті Сільченко.

В цей раз співачка зупинила свій вибір на оригінальнуій спідниці з високим розрізом посередині і незвично оформленим тканинним поясом-зав'язкою на талії. Вона довершила лук тонкою водолазкою з ефектним невеликим драпіруванням в області декольте. Ансамбль повторював хвилюючі вигини співачки і ідеально підкреслив її принади.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна доповнила ніжний образ босоніжками ніжно-коралового відтінку на тонкій шпильці і з акуратним ремінцем навколо щиколотки. Артистка позує на балконі і променисто посміхається в камеру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Слід сказати, що саме в такому образі Тіна з'явилися перед шанувальниками у новому кліпі на пісню "Іди на життя". Це лише один із найефектніших луків, які можна побачити в новій відеороботі виконавиці.

Відео: Youtube/Тіна Кароль

Зірка поділилася трепетним знімком з маленькою головною героїнею нового кліпу. Співачка присіла і обняла біляву дівчинку, тримаючи її за руку.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна опублікувала атмосферні фото, зроблені на пляжі в США в компанії все тієї ж чарівної дівчинки. На знімках співачка позує в невагомоій прозорій сукні від австралійського бренду Zimmermann. Доповненням до вбрання стала декоративна мереживна парасолька.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу фото лише в одних довгих рукавичках.