Супер або відстій? Леся Нікітюк в бюджетній сукні викликала суперечки в мережі

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Більшість фанів ведучої заявили, що вона виглядає просто чудово і ціна наряду не важлива

Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк, яка похвалилася жаданим трофеєм, вже повернулася з розкішного відпочинку на Мальдівах, однак продовжує періодично радувати підписників відпускними фото. Так, "богиня ламінату" продемонструвала в своєму Instagram курортний look в бюджетному вбранні і попросила фанів оцінити його.

На знімку Леся стоїть на піску на вечірньому пляжі в атласній міні-сукні синьо-сталевого кольору з асиметричним вирізом і одним рукавом. В руках артистка тримає сумочку з дерева, а волосся вона гладко зачесала і прибрала за вуха. Від взуття зірка відмовилася і сфотографувалася босоніж.

"Коментуємо лук! Сукня 750 грн, сумка 25$, волосся - укладка за допомогою води з Індійського океану. Супер - став сердечко, відстій - какашку", - написала ведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Більшості фоловерів образ знаменитості цілком сподобався, але знайшлися й такі, хто його розкритикував.

"На пляжну вечірку саме те!";

"Тому, що не можна бути на світі красивоооой такооой. вогонь лук!!!!) І ти зірка!!!";

"Красива";

"Лесюня, Вас хоч під айзберг, хоч під пальму, все одно - красуня - красуня!";

"Економ-варіант!!! Круто виглядає!!!";

"З такою фігурою можна хоч в мішку з - під картоплі ходити і все одно буде красиво. А почуття гумору супер!!!";

"Леся , сукня супер, волокся супер!! Все добре", - вважають користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак не всі поділяють таку думку.

"Я думаю що сукня таке собі не дуже! Зачіска аля зализаное морозиво(((";

"не сподобалося Плаття. Якби не багато довше і виділив талію - була б зовсім інша справа";

"Сумочка - бюджет на великдень";

"Леся після душа в сорочці і з хлібницею :) Але гарна :)";

"Я б за таке 775$ не купила. Навіть за 30 таке б не купила))) Але якщо говорити підходить тобі...тобі все йде, так як ти висока, фігуриста, красива, яскрава. Так що спочатку видно тебе, потім одяг!";

"Сонечко це що плаття, залиш простирадла покоївкам і бігом додому", - висловили свої враження підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк продемонструвала фото з аеропорту Парижа, де їй довелося коротати час.

До речі, Леся Нікітюк показала чуттєву фотосесію у воді на тлі заходу на Мальдівах.

Відео: РБК-Україна