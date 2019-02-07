Пристрасний авіатор: Джіджі Хадід прикрасила березневу обкладинку ELLE

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/ElleUSA)

Супермодель з'явилася відразу в кількох пристрасних образах

Зіркою нової обкладинки ELLE Magazine (США) стала 23-річна супермодель Джіджі Хадід. Березневий випуск прикрашає гламурне фото моделі в досить відвертому образі, що віддалено нагадує стилістику 80-х — кислотні рожеві відтінки, масивні діамантові сережки, начісування. При цьому на фото Джіджі ніби знімає з себе такий же рожевий щільний купальник для серфінгу. До речі, зйомка проходила на розкішному пляжі бразильського Ріо-де-Жанейро.

Джіджі Хадід на обкладинці березневого випускаючи ELLE (фото: instagram.com/GigiHadid)

При цьому модель з'явилася на сторінках глянцю в абсолютно різних образах: від спекотної "рятівниці Малібу" до пристрасного авіатора, коли Джіджі позує на тлі злітаючого вертольота. До речі, є також фото й у самому салоні вертольота.

Джіджі Хадід у фотосесії американського ELLE (фото: instagram.com/GigiHadid)

"Існують різні рівні божевілля — пригоди хвилюють мене, і я зробила багато пригод у своєму житті. Але я шибайголова, а не дурненька. Я знаю свої межі. І я не втручаюся в зону комфорту інших людей, що може їх образити", - розповідає Джіджі в інтерв'ю ELLE, США.

Фото: instagram.com/ElleUSA, instagram.com/GigiHadid

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