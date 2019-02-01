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Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20

Lite » Мода 01.02.2019 - 17:53
Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20
Джамала (фото: LITE)

Весь образ складається виключно з речей від українських дизайнерів

У Києві яскраво стартував Український тиждень моди сезону осінь-зима 2019/20. Не зраджуючи традиціям, серію модних показів відкрила українська дизайнер Лілія Пустовіт. У своїй новій колекції Poustovit робить ставку на ультратренд — комбінезони.

День відкриття Тижня моди, звичайно ж, не пропускають багато українських селебрітіс. Показ Poustovit також відвідала Джамала, продемонструвавши дуже яскравий і стильний аутфіт.

Джамала

Стильна Джамала на відкритті Тижня моди в Мистецькому Арсеналі (фото: LITE)

Так, для відвідування Ukrainian Fashion Week Джамала вибрала стильний брючний костюм бренду FLOW THE LABEL, сезон весна-літо 2019. Свій образ співачка доповнила оригінальними туфлями на шнурівці LITKOVSKAYA, а також накинула на плечі шубку зі штучного хутра від Ksenia Schnaider (Джамала є давньою прихильницею цього бренду і неодноразово з'являлася на публіці в його барвистих виробах).

Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20

Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20

Стильна Джамала на відкритті Тижня моди в Мистецькому Арсеналі (фото: LITE)

До речі, про тренди. Зазначимо, що нещодавно Маша Єфросиніна продемонструвала ефектний образ в комбінезоні синього кольору від ELENAREVA. При цьому ведуча дуже вигідно підкреслила свою фігуру.

А ось Джамала, перш ніж відправитися на модний захід, встигла представити пісню про сильних жінок, написану номінантом на Греммі.

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