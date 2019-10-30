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Вона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в "голій" сукні

Lite » Мода 30.10.2019 - 21:24
Вона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в "голій" сукні
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель вийшла у світ зі своїм коханим

Хайді Клум і її чоловік – німецький музикант Том Каулітц – обожнюють спільні виходи в світ. Днями в Нью-Йорку відбувся благодійний бал Angel Ball, організатором якого є фонд Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research. На гала-вечір знаменита красуня прибула в компанії коханого чоловіка, а також його брата-близнюка Білла.

Вона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в &quot;голій&quot; сукніВона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в &quot;голій&quot; сукніХайді і Тому на балу (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді для світського рауту обрала "голу" сукню від голландського дизайнера Iris van Herpen. Напівпрозора, з блідими кольоровими розводами і довгими рукавами, вона практично повністю складалося з оборок. Через відверте декольте вбрання ледь прикривало пишні груди моделі. А завдяки відтінку і крою створювалося враження, що 46-річна зірка оголена.

Треба зазначити, що Хайді з її витонченою фігурою і стрункими ногами виглядала в сукні просто розкішно. Доповнили вбрання босоніжки на високому каблуці, маленький сріблястий клатч, непомітні прикраси, а також макіяж в натуральних тонах і вечірня укладка з недбало розпатланими кучерями.

Вона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в &quot;голій&quot; сукніМодель вразила всіх своєю стрункістю (фото: instagram.com/heidiklum)

Том в цей раз одягнувся під стать дружині. На музиканті був класичний темно-синій костюм, чорна сорочка і чорні туфлі. Вони з задоволенням позували фотографам, а також знімали кумедні ролики в Instagram. До них приєднався і брат-близнюк Тома. Білл прийшов на захід в образі рок-зірки: в піджаку на голе тіло, широких штанях і з яскравим макіяжем. "Дивна ніч для дивної справи", – написала Хайді під фото в своєму мікроблозі, подякувавши всім, хто організував бал і створював її лук.

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