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"Карколомні ноги": Джамала підкорила "хижим" образом в сукні з розрізом

Lite » Мода 15.08.2019 - 11:42
"Карколомні ноги": Джамала підкорила "хижим" образом в сукні з розрізом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали засипали свою улюбленицю захопленими коментарями

Джамала вирішила нарешті потішити шанувальників новими образами. Зазначимо, що до цього українська виконавиця ділилася різними "думками про важливе". Приміром, одне з недавніх міркувань Джамали стосувалося проблеми спілкування в сучасному суспільстві. Співачка наголосила, що час від часу потрібно робити "детоксикацію" від соціальних мереж - люди стали нехтувати живим спілкуванням.

Ще раніше Джамала відверто зізналася, що саме їй слід було б почати робити раніше! Співачка поміркуємо про початок своєї кар'єри, освіті і т. д. Також вона дала кілька важливих порад початківцям артистам - на підставі особистого досвіду. За що шанувальники співачки були їй дуже вдячні.

І ось, після низки подібних постів Джамала також згадала про модну тематику!

Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала цілу серію фото в трендовому образі цього року. Співачка позує у кав'ярні свого чоловіка, при цьому - на сходах. На Джамалі - стильне плаття з розрізом. Примітно, що вся сукня декорована "хижим" принтом у вигляді зеленого облачення пітона.

Довершують образ босоніжки салатового відтінку. А також сонцезахисні окуляри.

&quot;Карколомні ноги&quot;: Джамала підкорила &quot;хижим&quot; образом в сукні з розрізом

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свій пост Джамала не забула супроводити і підписом:

“Є люди, які встигли з’їздити на літній відпочинок, забути про нього і вже знову хочуть у відпустку. Тому, тільки й залишається сидіти під пальмою, пити каву і уявляти себе на березі моря #jamala #зновухочуувідпустку" - поскаржилася трохи шанувальникам співачка.

А ось в розділі сторіз вона показала ще більше кумедних знімків. Вже і з чоловіком у головній ролі.

&quot;Карколомні ноги&quot;: Джамала підкорила &quot;хижим&quot; образом в сукні з розрізом

&quot;Карколомні ноги&quot;: Джамала підкорила &quot;хижим&quot; образом в сукні з розрізом

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • “Як не залипати на ваші ноги? Завжди мріяла про такі"
  • "Дуже вдале фото, гарні ніжки!"
  • “Ви просто шикарна! P.S Головне тягнути носок"
  • "Така красива!"
  • "Пітон Вам в тон)"
  • "Ноги карколомні!"
  • "Безумовно, плаття - ААААА"
  • "Леді Джа, ві неймовірна"

&quot;Карколомні ноги&quot;: Джамала підкорила &quot;хижим&quot; образом в сукні з розрізом

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше спокуслива Джамала в прозорій блузі засвітила глибоке декольте. В таких нарядах знамениту співачку можна зустріти не часто.

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