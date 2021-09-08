Смарт кежуал 2021: стиліст показала, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей
Буває, дивишся на Instagram-знаменитість і захоплюєшся її вмінням підібрати одяг, взуття та аксесуари. Виявляється, навчитися стильно одягатися можна, для початку розібравшись в стильних напрямках.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала, як підібрати собі гардероб в дусі стилю casual, а саме так воліють одягатися багато які інфлюенсери.
Одяг в стилі casual легко міксувати, складаючи багато різних образів (фото: instagram.com/josephineskriver)
Як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей: основні напрямки стилю Casual
- Business-casual - неофіційний діловий стиль, комфортний і злегка розслаблений, але не позбавлений стриманості.
Елементи стилю:
- прямі джинси і брюки; топи в поєднанні з кардіганами і жакетами;
- спідниці різних фасонів;
- светри з тонкої вовни з блузами;
- футболки з трикотажу або бавовни.
- Smart casual - класичний стиль для повсякденного носіння, але з модними некласичними елементами одягу, так звана, повсякденна елегантність.
Щось середнє між строгістю офіційних силуетів і вільним casual.
- Street-casual або Creative casual - поєднання непоєднуваного або легка недбалість, яка дає повну свободу при виборі одягу, взуття та аксесуарів.
Елементи стилю: потерті джинси, зручні штани, вільні футболки і майки, всілякі куртки і жилетки, комфортне взуття. Оригінальні прикраси та аксесуари.
- Sport-casual - спортивний стиль в поєднанні з повсякденними і джинсовими елементами одягу. Цей стиль не підходить для тренувань, але ідеальний для поїздок за місто в компанії друзів, велопрогулянок і подорожей.
Елементи стилю: дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки і кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки.
- Glam casual (casual chic) - повсякденний, злегка недбалий шик, поєднання непоєднуваного: міксуємо прості елементи зі складними, лаконічний крій з дорогою тканиною, зручний одяг з розкішними аксесуарами. Основне завдання casual chic - гармонійно об'єднувати елегантність, розкіш і комфорт.
- All-out-casual - поєднує в собі спортивні і базові предмети гардероба. В даному стилі немає строгих правил, можливо поєднання різнопланових типів одягу, тому в підсумку виходить сучасний і насичений образ.
Як одягнутися в стилі кежуал (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде наймоднішим цієї осені.