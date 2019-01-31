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Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі

Lite » Мода 31.01.2019 - 10:02
Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зіркова ведуча підкорила стильним і ефектним нарядом

Популярна українська телеведуча і відома любителька різноманітних головних уборів порадувала шанувальників новим екземпляром зі своєї колекції. Зірка, яка зізналась, до кого таємно літала в Данію, продемонструвала стильний образ з капелюхом на прем'єрі фільму "Крути 1918".

На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася фото з заходу, на якому вона зображена в темно-фіолетовому брючному костюмі з леопардової водолазкою в тон, чорних туфлях-човниках і синьому капелюшку, прикрашеному блискучими каменями.

Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Фанам телезірки її ефектний образ припав до душі, не залишилася без уваги і новий капелюх Осадчій.

"Ви дуже круті", "Вау яка гарна)))", "Нова капелюшок", "Приголомшлива!", "Найкрасивіша", "Дуже схожа на Кадді з доктора хауса", - пишуть в коментарях.

Ще один знімок був опублікований на сторінці "Світського життя" - на ньому Катя позує з нещодавно побитим артистом DZIDZIO.

"Михайло Хома - вперше у світі після скандального побиття!" - написала ведуча.

Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі

Фото: (instagram.com/svitsketv)

Вона пообіцяла інтерв'ю з музикантом про цей неприємний інцидент у новому випуску програми.

Нагадаємо, Катя Осадча показала фото, на якому особливо гарна. Телеведуча опублікувала фото, на якому "випадково" зображена з мікрофон в руці, вечірньому вбранні і широкою щирою усмішкою.

Нагадаємо, що Катя Осадча також не встояла перед флешмобом #10yearschallenge, показавши цілу серію фото 10-річної давності.

 

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