Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом

Шанувальників однак схвилював інше питання - справжнє чи ні на Тіні хутро
Тіна Кароль, яка раніше схвилювала шанувальників "молящим" фото, зважилася на черговий стильний експеримент спеціально для fashion-зйомки українського Vogue. Поки що співачка поділилася з шанувальниками тільки одним фото, але навіть його достатньо, щоб оцінити ефектність образу.
На чорно-білому знімку чуттєва Кароль позує в білій хутряній шапочці, кисті рук прикрашені хутряними манжетами. На шиї – широкий чокер. Судячи з усього співачка позує у сукні або топі з відкритими плечима.
Виконавиця ніяк не прокоментувала нове фото, лише вказавши стиліста – Юлія Пеліпас.
Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Кароль буквально атакували її захопленими відгуками. І все ж знайшлося чимало стривожених коментарів — шанувальники стурбовані, як би на Кроль не було натуральне хутро.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото.
Також цікаво: у мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль.