Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальників однак схвилював інше питання - справжнє чи ні на Тіні хутро

Тіна Кароль, яка раніше схвилювала шанувальників "молящим" фото, зважилася на черговий стильний експеримент спеціально для fashion-зйомки українського Vogue. Поки що співачка поділилася з шанувальниками тільки одним фото, але навіть його достатньо, щоб оцінити ефектність образу.

На чорно-білому знімку чуттєва Кароль позує в білій хутряній шапочці, кисті рук прикрашені хутряними манжетами. На шиї – широкий чокер. Судячи з усього співачка позує у сукні або топі з відкритими плечима.

Виконавиця ніяк не прокоментувала нове фото, лише вказавши стиліста – Юлія Пеліпас.

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль буквально атакували її захопленими відгуками. І все ж знайшлося чимало стривожених коментарів — шанувальники стурбовані, як би на Кроль не було натуральне хутро.

"Краса! Тіна! Нехай це фото... буде протестом проти використання хутра в одязі", — бажає olgadnepr32.

"Натуральне хутро? Жах", — припускає corwinboy.

"Цікаве фото. І зовсім не схожа на себе!" — уточнює loriks_54.

"Одна досконалість і елегантність, браво!" — захоплюється liliianikitina493.

"Неймовірна фотосесія! Дуже красиво!" — пише s_lanka.

"Господи, ти прекрасна ! Я готова повторювати це нереальну кількість разів", — зазначає katy_golde.

"Дуже стильна! Захват", — погоджується goliasheva.

"Тінаа, я в шоці! Просто шикарна", — підкреслює fan__tina.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото.

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