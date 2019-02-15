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Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом

Lite » Мода 15.02.2019 - 16:01
Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальників однак схвилював інше питання - справжнє чи ні на Тіні хутро

Тіна Кароль, яка раніше схвилювала шанувальників "молящим" фото, зважилася на черговий стильний експеримент спеціально для fashion-зйомки українського Vogue. Поки що співачка поділилася з шанувальниками тільки одним фото, але навіть його достатньо, щоб оцінити ефектність образу.

На чорно-білому знімку чуттєва Кароль позує в білій хутряній шапочці, кисті рук прикрашені хутряними манжетами. На шиї – широкий чокер. Судячи з усього співачка позує у сукні або топі з відкритими плечима.

Виконавиця ніяк не прокоментувала нове фото, лише вказавши стиліста – Юлія Пеліпас.

Ефектна Тіна Кароль

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль буквально атакували її захопленими відгуками. І все ж знайшлося чимало стривожених коментарів — шанувальники стурбовані, як би на Кроль не було натуральне хутро.

  • "Краса! Тіна! Нехай це фото... буде протестом проти використання хутра в одязі", — бажає olgadnepr32.
  • "Натуральне хутро? Жах", — припускає corwinboy.
  • "Цікаве фото. І зовсім не схожа на себе!" — уточнює loriks_54.
  • "Одна досконалість і елегантність, браво!" — захоплюється liliianikitina493.
  • "Неймовірна фотосесія! Дуже красиво!" — пише s_lanka.
  • "Господи, ти прекрасна ! Я готова повторювати це нереальну кількість разів", — зазначає katy_golde.
  • "Дуже стильна! Захват", — погоджується goliasheva.
  • "Тінаа, я в шоці! Просто шикарна", — підкреслює fan__tina.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото.

Також цікаво: у мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль.

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Новини України Тіна Карольжурнал
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