"Найстильніша": Джамала вразила ефектними нарядами в Одесі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка виступила на відкритті Одеського кінофестивалю

З 12 по 20 липня в Одесі проходить знаменитий кінофестиваль, куди вирушило багато українських знаменитостей, щоб вигуляти нові наряди на червоній доріжці і насолодитися новинками кіноіндустрії. У їх числі опинилася і співачка Джамала, яка також виступила на урочистому відкритті події.

При цьому артистка встигла змінити кілька яскравих і ефектних образів. Свій вибір нарядів вона показала на своїй сторінці в Instagram. Так, Джамала приміряла повітряний ніжно-рожевий наряд, який можна розгледіти тільки до пояса.

Фото: Джамала на Одеському кінофестивалі 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

Також виконавиця блищала в яскраво-рожевому брючному комбінезоні, прикрашеному нашитими квітами в тон. Цей образ вона доповнила сріблястими босоніжками на високому каблуці.

Фото: Джамала на Одеському кінофестивалі 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

"Привітала з відкриттям, як кажуть, від душі. Змінити 3 сукні за вечір – не проблема! Виконати зі своєю неймовірною командою в спеціально підготованому перформансі 4 пісні – з задоволенням! Маючи нагоду, ще раз хочу привітати Одеський міжнародний кінофестиваль з відкриттям та ювілеєм! Люблю вас!" - зазначила артистка.

Найяскравішим став третій образ - плаття в підлогу, зшите з клаптиків тканини рожевого, жовтого і бежевого кольорів, наче кольчуга. Ефектний наряд Джамала підкреслила жовтими босоніжками і ніжним макіяжем.

Фото: Джамала на Одеському кінофестивалі 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

"Ми вже давні друзі з Одеським міжнародним кінофестивалем і разом пройшли довгий шлях. За цей час мені вдалося побувати на цій події, як глядачці, так і актрисі. Саме на фестивалі відбулася прем'єр прем'єра фільму "Поводир", де я зіграла головну жіночу роль. Безмежно!!! люблю кіно та #омкф, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану. Вітаю з ювілеєм!" - прокоментувала знаменитість.

Фото: Джамала на Одеському кінофестивалі 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники залишилися в захваті від нарядів своєї улюблениці і заявили, що вона була там найстильнішою. А "клаптеву" сукню вони назвали справжньою бомбою.

Сусана, дуже гарне плаття! І взагалі you are the best!

Сукня боооомба

Ви були найкрасивішою на доріжці!! Дуже рада що бачила вас

Чудова сукня

Взагалі богиня! Світишся зсередини

Неповторна і вішукана сукня... Як ві.

Просто неймовірна

найстильніша!!!

О а з чого сукню

Яка сукня!

Дуже круте плаття

Така гарна і платтячко дуже

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала викликала захоплення в мережі "сонячною" появою в яскравому образі. Співачка виступила на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 в Києві.

Раніше Джамала зворушила сімейної фотосесією в лавандовому полі. Співачка показала фанам дуже яскраві і душевні фото з чоловіком та синочком.

Також стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти.