Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Телеведуча розповіла про свій стрімкий темп життя
Ольга Фреймут воліє як для публічних виходів, так і для повсякденних стильні образи, віддає перевагу класиці і обожнює елегантність і лаконічність у всьому. Її шанувальники захоплюються почуттям смаку ведучої, з задоволенням вивчають її луки і беруть на озброєння ідеї. Так, теледіва опублікувала нові знімки, зроблені в салоні літака. Навіть в дорозі зірці вдається виглядати елегантно.
Ольга одягнула картату зручну сорочку ніжного пудрового кольору і пов'язала на голову шовкоу чорно-білу хустку – трендовий аксесуар, який вже кілька сезонів не здає своїх позицій. Макіяж – максимально природний.
Ольга повідомила, що у неї видався щільний робочий тиждень. Ще вчора вона була у Івано-Франківську, а вже сьогодні її зустрічає Львів.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
"Такий насичений тиждень, такий важливий. Мільйони справ одночасно... Це і є життя", - підписала вона фотосет з літака.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Шанувальники Ольги захопилися її жіночним повсякденним образом та енергійністю і працездатністю, про що повідомили теледіві в коментарях під знімками.
Скріншот коментарів
У сторіз Ольга опублікувала ще кілька знімків. На одному з них вона позує в джинсах і кросівках, а на другому – у чорної толстовці з білим принтом.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Раніше Ольга Фрецмут поділилася своїми роздумами про кохання та шлюб.