Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча розповіла про свій стрімкий темп життя

Ольга Фреймут воліє як для публічних виходів, так і для повсякденних стильні образи, віддає перевагу класиці і обожнює елегантність і лаконічність у всьому. Її шанувальники захоплюються почуттям смаку ведучої, з задоволенням вивчають її луки і беруть на озброєння ідеї. Так, теледіва опублікувала нові знімки, зроблені в салоні літака. Навіть в дорозі зірці вдається виглядати елегантно.

Ольга одягнула картату зручну сорочку ніжного пудрового кольору і пов'язала на голову шовкоу чорно-білу хустку – трендовий аксесуар, який вже кілька сезонів не здає своїх позицій. Макіяж – максимально природний.

Ольга повідомила, що у неї видався щільний робочий тиждень. Ще вчора вона була у Івано-Франківську, а вже сьогодні її зустрічає Львів.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Такий насичений тиждень, такий важливий. Мільйони справ одночасно... Це і є життя", - підписала вона фотосет з літака.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники Ольги захопилися її жіночним повсякденним образом та енергійністю і працездатністю, про що повідомили теледіві в коментарях під знімками.

Така ніжна

Яке тепле фото

Чарівна

Пані

Красуня

Розумниця наша

Так елегантно і мило!

Хустинка супер!

Дуже класна

Така мила

Дуже красива

Хустинка так надає вам жіночності. Дуже личить

Скріншот коментарів

У сторіз Ольга опублікувала ще кілька знімків. На одному з них вона позує в джинсах і кросівках, а на другому – у чорної толстовці з білим принтом.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фрецмут поділилася своїми роздумами про кохання та шлюб.