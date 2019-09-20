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Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Lite » Мода 20.09.2019 - 12:38
Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча розповіла про свій стрімкий темп життя

Ольга Фреймут воліє як для публічних виходів, так і для повсякденних стильні образи, віддає перевагу класиці і обожнює елегантність і лаконічність у всьому. Її шанувальники захоплюються почуттям смаку ведучої, з задоволенням вивчають її луки і беруть на озброєння ідеї. Так, теледіва опублікувала нові знімки, зроблені в салоні літака. Навіть в дорозі зірці вдається виглядати елегантно.

Ольга одягнула картату зручну сорочку ніжного пудрового кольору і пов'язала на голову шовкоу чорно-білу хустку – трендовий аксесуар, який вже кілька сезонів не здає своїх позицій. Макіяж – максимально природний.

Ольга повідомила, що у неї видався щільний робочий тиждень. Ще вчора вона була у Івано-Франківську, а вже сьогодні її зустрічає Львів.

Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Такий насичений тиждень, такий важливий. Мільйони справ одночасно... Це і є життя", - підписала вона фотосет з літака.

Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники Ольги захопилися її жіночним повсякденним образом та енергійністю і працездатністю, про що повідомили теледіві в коментарях під знімками.

  • Така ніжна
  • Яке тепле фото
  • Чарівна
  • Пані
  • Красуня
  • Розумниця наша
  • Так елегантно і мило!
  • Хустинка супер!
  • Дуже класна
  • Така мила
  • Дуже красива
  • Хустинка так надає вам жіночності. Дуже личить

Скріншот коментарів

У сторіз Ольга опублікувала ще кілька знімків. На одному з них вона позує в джинсах і кросівках, а на другому – у чорної толстовці з білим принтом.

Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Сама елегантність: Ольга Фреймут підкорила елегантним образом для подорожей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фрецмут поділилася своїми роздумами про кохання та шлюб.

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