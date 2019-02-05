Рівновага над божевіллям: AYSINA представила провокаційну колекцію FW19-20

Фото: fashionweek.ua

"Мені подобається говорити про те, про що ви волієте мовчати", - говорить Айсіна

Юлія Айсіна в черговий раз розкриває тему жіночої сексуальності у своїй новій колекції "Рівновага над божевіллям" сезону осінь-зима 2019/20, представленої під час Українського тижня моди.

Дизайнер експериментує із струмуючими текстурами і гладкими матеріалами, які притягують доторкнутися до них. У колекції багато грайливого блиску і облягаючих форм. При цьому Айсіній, як зазвичай, вдається вміло балансувати, не переходячи межу надмірної відвертості і навіть вульгарності. Кожна модель її колекції — про впевнену в собі, красиву жінку, яка знає, чого хоче.

Показ нової колекції AYSINA сезону FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

"Носити нейтральний одяг — те, що ви робите 9 разів з 10. Так нехай же 10-м буде костюм від AYSINA", — йдеться в описі нової колекції.

На подіумі моделі блищали в атласі і оксамиті, парчі і лаці — як символах влади і шику. Зухвалість образів підкреслювали вироби з ефектом потрісканою шкірі — Айсіна по-своєму оригінально обіграла ультрамодний анімалістичний тренд.

Нова колекція AYSINA сезону FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Вся колекція пронизана стилістикою 80-х: широкі твідові брюки, ультракороткі міні-сукні, рукав-буф на блузах і тренчі, оверсайз-шуби, косухи, жакет з гострими плечима і короткі жакардові топи.

Лінійка представлена в трьох основних кольорах: чорному, мілітарі і на контрасті - фуксії, що символізує сміливість і рішучість.

Яскравим штрихом стали лакові черевики-боксерки в неоновому рожевому.

Нова колекція AYSINA сезону FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Зазначимо, що на подіумі Украиснкой тижня моди чуттєву колекцію також представила Elena Burenina. Дизайнер хотіла показати, як сучасне суспільство поступово "зникає в мережі", відмовляючись від живого спілкування.

Безумовно, не обійшлося без яскравих "шоу-колекцій", які справили фурор серед модниць. Так, DZHUS розробила футуристичну колекцію, надихнувшись анатомією.

Бренд RYBALKO захопила новою "перловою" колекцією FW19-20, продемонструвавши лінійку масивних капелюхів.