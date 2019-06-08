На роботу як на відпочинок: Лілія Ребрик захопила стильним літнім "луком"

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча часто працює навіть у вихідні

Лілія Ребрик постійно захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією, позитивністю і вмінням приголомшливо виглядати в будь-якій ситуації. Повернувшись з театральних гастролей, вона тут же приступила до зйомок на ТБ, при цьому їй доводиться працювати навіть у вихідні. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася стильним міні-фотосетом, який вона влаштувала по дорозі на роботу.

За словами Ребрик, у неї видався вельми продуктивне ранок. І їй дуже подобається літо за те, що можна одягатися, як на відпочинок.

Лілія позувала в ніжній і жіночній світло-рожевій сукні з оголеними плечима, босоніжках на танкетці в тон і сонцезахисних окулярах.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Вона доповнила ефектний літній образ солом'яною сумочкою.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Наче тільки одинадцята ранку, а вже стільки справ зробила))). Сирники зробила, зробила пиріг, дітей вигуляла. Тепер їду на зйомки. За що люблю літо, що голову можна помити - й не сушити (вітер висушить, обожнюю це відчуття влітку). Одягаєшся, як на відпочинок, а насправді - їдеш на роботу. Хоч одяг нагадує про пору відпусток. Ну розказуйте, хто сьогодні ще працює?)) І давайте, дражніться, хто вже відпочиває і де)) Буду радіти за вас. Бо у мене червень - жодного вихідного", - поділилася артистка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери по достоїнству оцінили наряд Ребрик і залишили їй безліч компліментів в коментарях.

"Дуже гарно!!!"

"Ви дуже гарна! І сирники - такі апетитні!"

"Мила, повітряна Лілія!Гарного Вам денечка! Я така ж семиделка, як і Ви, Тельці-ми такі. Літо-це час супер! Нехай воно буде у Вас прекрасним! Мені море вже навіть пахне, так хочу до нього, але потрібно ще пару тижнів попрацювати)))"

"Як завжди гарно і вишукано одягнена.І дуже славні босоніжки.Якщо можливо скажіть чий бренд. Дуже подобаються, що танкетка. Дякую!!!"

"Молодчина,я Вас обожнюю"

"Сама красіва ведуча на світі і сама добра"

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася своїми секретами догляду за волоссям.

Раніше Лілія Ребрик захопила мережа літнім образом в короткій сукні з квітковим принтом.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.