Провокаційна Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain

Знаменита модель і дизайнер повторили культову фотосесію Джанет Джексон
Одна з найбільш затребуваних моделей світу Кара Делевінь зважилася взяти участь в дійсно провокаційній рекламній кампанії бренду Balmain сезону весна-літо 2019.
На відвертих фотознімках Кара позує топлес. При цьому її груди прикриває руками креативний директор модного будинку Balmain Олів'є Рустен.
Кара Делевінь і Олів'є Рустен на рекламному постері Balmain (фото: instagram.com/Balmain)
Рустен неодноразово повторював, що саме 26-річна Делевінь є його "музою" (чим і пояснюється поява моделі в рекламній кампанії бренду).
"Люблю тебе", — ніжно підписав знімок Рустен.
Відверта кампанія Balmain весна-літо 2019 (фото: instagram.com/Balmain)
До речі, натхненням для відвертої кампанії стала гучна фотосесія 1993 року. Тоді сестра Майкла Джексона Джанет знялася топлес для обкладинки культового музичного журналу Rolling Stone. Її груди прикривав чоловік Рене Елізондо (розлучилися в 2000 році).
Джанет Джексон в фотосеті Rolling Stone (фото: instagram.com/Olivier_Rousteing)
На instagram-сторінці Олів'є Рустене шанувальники прийшли в неймовірний захват від такого сміливого кампейна.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна.
Також нещодавно стало відомо про відразу два "топ-влучення" на обкладинку всесвітньо відомого глянцю Vogue.
Так, тривимірний образ Наомі Кемпбелл прикрасив обкладинку березневого номера Vogue, Британія. А ось Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue.