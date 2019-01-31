Провокаційна Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain

Кара Делевінь і Олів'є Рустен (фото: instagram.com/Balmain)

Знаменита модель і дизайнер повторили культову фотосесію Джанет Джексон

Одна з найбільш затребуваних моделей світу Кара Делевінь зважилася взяти участь в дійсно провокаційній рекламній кампанії бренду Balmain сезону весна-літо 2019.

На відвертих фотознімках Кара позує топлес. При цьому її груди прикриває руками креативний директор модного будинку Balmain Олів'є Рустен.

Кара Делевінь і Олів'є Рустен на рекламному постері Balmain (фото: instagram.com/Balmain)

Рустен неодноразово повторював, що саме 26-річна Делевінь є його "музою" (чим і пояснюється поява моделі в рекламній кампанії бренду).

"Люблю тебе", — ніжно підписав знімок Рустен.

Відверта кампанія Balmain весна-літо 2019 (фото: instagram.com/Balmain)

До речі, натхненням для відвертої кампанії стала гучна фотосесія 1993 року. Тоді сестра Майкла Джексона Джанет знялася топлес для обкладинки культового музичного журналу Rolling Stone. Її груди прикривав чоловік Рене Елізондо (розлучилися в 2000 році).

Джанет Джексон в фотосеті Rolling Stone (фото: instagram.com/Olivier_Rousteing)

На instagram-сторінці Олів'є Рустене шанувальники прийшли в неймовірний захват від такого сміливого кампейна.

"Королева", — пише manonholi.

"Чудово", — зазначає briibaby_2.

"Просто без розуму від цього фото", — пише markuselliot.

"А ти щасливчик", — посміхається brin_chan.

"Хочу твою роботу", — сміється rorschach.newell.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна.

Також нещодавно стало відомо про відразу два "топ-влучення" на обкладинку всесвітньо відомого глянцю Vogue.

Так, тривимірний образ Наомі Кемпбелл прикрасив обкладинку березневого номера Vogue, Британія. А ось Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue.