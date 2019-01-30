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"Дуже стильно": Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки

Lite » Мода 30.01.2019 - 15:58
"Дуже стильно": Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірка зізналася, що стала трохи по-іншому ставитися до одягу

Відома українська спортсменка і фітнес-тренер Аніта Луценко, яка опублікувала зворушливе фото з донькою, показала шанувальникам, як вона оновила свій гардероб під час поїздки в Америку. Стильним вбранням вона похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Аніта опублікувала знімок, на якому вона зображена в рожевому спортивному костюмі, кросівках і біло-сірому пальто в клітинку з хутряним капюшоном.

"Мені здається після поїздки в Америку до одягу починаєш відноситься веселіше", - зізналася Луценко.

&quot;Дуже стильно&quot;: Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Користувачам мережі сподобався її вбрання - багато назвали його дуже стильним, але при цьому зручним.

"Миле пальтечко";

"Дуже стильно! Мені подобається. А головне, що вам комфортно";

"Так круто ж!";

"А ми НА СТИЛІ... дуже навіть стильно";

"Образ супер, начебто, й різні речі абсолютно: спортивна і класика, зате зручно і практично";

"Аніта, з вами і до цього було не сумно";

"Пальтецо бомба", - пишуть фоловери.

&quot;Дуже стильно&quot;: Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки&quot;Дуже стильно&quot;: Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, що Аніта Луценко розповіла про поширені помилки щодо ідеальної ваги.

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Новини України Аніта Луценкофітнес-тренерведущаянаряд
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