В неонових вогнях великого міста: VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили кислотну колекцію FW19-20

VOROZHBYT&ZEMSKOVA (Фото: fashionweek.ua)

Дизайнери Ворожбит і Земськова надихнулися активним темпом мегаполісу

Український тиждень моди відкриває нові тренди — в прямому сенсі яскраві. Свою "міську" колекцію представив бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA, натхненний активном і строкатим життям мегаполісу.

Дизайнери відзначають, що великий місто – це живий організм зі своїм унікальним звучанням, формами, кольорами. Саме це величезна і різноманітна "істота" задала тон новій осінньо-зимовії колекції VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

Нова осінньо-зимова колекція VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: fashionweek.ua)

Ключові моделі - пальто м'яких форм, куртки-анораки, світшоти, укорочені брюки, а також легкі шифонові спідниці та сукні. У виборі матеріалів дизайнери роблять ставку на м'яку шерсть з мохером, букле, поєднуючи їх з шифоном, шовком, штучним хутром.

Колекція VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезону осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

З "мегаполісу" в нову колекцію гармонійно вплетені сигнальні стрічки і металеві застібки, багатофункціональні кишені і об'ємні капюшони, здатні хоча б на кілька хвилин закрити свого господаря від галасливих вулиць.

Окремої уваги заслуговує колірна гамма нової колекції. Дизайнери повною мірою використовували головний тренд поточного і наступного сезонів, а саме – кислотні неонові відтінки 80-х. Рожевий, бузковий, глибокий червоний вигідно розбавляють чорно-білу класику і відтінки сірого.

Колекція VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезону осінь-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Зазначимо, що під час Українського тижня моди бренд GOLETS відзначив своє 25-річчя, в честь чого представив велику колекцію в стилі рок-н-рол.

Також нагадаємо, що бренд DZHUS в черговий раз порадував модниць дійсно нестандартним підходом до створення одягу і показав своє "дослідження" анатомії людини.

Раніше ми також показували репортаж з бекстейджа показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Меркьюрі.